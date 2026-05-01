Neuer, stets verfügbarer Gesprächsagent mit Team-Race-Intelligence, Team-Insights und interaktiven Erlebnissen, basierend auf Infobip AgentOS

Die weltweit führende KI-basierte Cloud-Kommunikationsplattform Infobip und das TGR Haas F1 Team bringen "TGR Haas F1 Team RaceMate powered by Infobip" auf den Markt, einen KI-gestützten Chat-Begleiter für Fans auf Apple Messages for Business und der WhatsApp Business Platform. Das System ist stets aktiv und jederzeit verfügbar und liefert Renninformationen für das TGR Haas F1 Team: Team-Renninformationen, Startplatzpositionen, Qualifying-Ergebnisse, Sprint-Ergebnisse und vollständige Rennpläne. Der KI-Agent verfolgt die Fahrer Ollie Bearman und Esteban Ocon anhand ihrer individuellen Meisterschaftsplatzierungen und Leistungsdaten in einem Gesprächsformat.

Der Agent greift auf eine Wissensdatenbank zurück, die Fahrerbiografien, Teamgeschichte und Streckendaten umfasst, und passt sich dabei dem Wissensstand jedes einzelnen Nutzers an. Jede Interaktion beginnt mit einem Blick auf den Spielplan, damit die Fans immer wissen, was gerade los ist. Er stellt proaktiv relevante Informationen bereit, schlägt nächste Schritte vor und sorgt für einen flüssigen Gesprächsverlauf, damit alle Interaktionen mühelos und ansprechend verlaufen. Das Erlebnis, das sich durch kurze, prägnante Nachrichten mit der Energie eines mitfiebernden Fans auf der Tribüne sowie durch clevere Schnellantwort-Menüs auszeichnet, richtet sich an moderne Fans, die sofortigen Zugriff auf Informationen rund um ihre Mannschaft suchen.

Zwischen den Rennwochenenden sorgt die KI-gestützte Lösung dafür, dass die Fans durch spielerische Erlebnisse bei Laune gehalten werden: Quizze zum Teamwissen mit Ranglisten, Wissenswertes und die Möglichkeit, offizielle Fanartikel des TGR Haas F1 Teams mit virtueller Anprobe-Technologie zu entdecken und das alles, ohne den Chat verlassen zu müssen.

Der Chatbot ist das Ergebnis der im letzten Jahr in Miami bekannt gegebenen Partnerschaft zwischen Infobip und dem TGR Haas F1 Team. Das erste Jahr hat gezeigt, dass die Fans großes Interesse an intensiveren Interaktionsmöglichkeiten durch spielerisch gestaltete Aktionen haben. Die grundlegende Infrastruktur für das zweite Jahr und darüber hinaus ermöglicht die Umsetzung des zentralen Versprechens der Partnerschaft: engere Verbindungen zwischen dem Team und seiner weltweiten Fangemeinde zu schaffen. Die Lösung basiert auf der AgentOS-Technologie von Infobip und lässt sich auf Millionen von Fans skalieren, ohne dass die Qualität der Kommunikation oder die Personalisierung darunter leiden.

"Der RaceMate des TGR Haas F1 Teams, der von Infobip unterstützt wird, verändert die Art und Weise, wie wir mit unseren Fans in deren Umgebung in Kontakt treten", sagte Michael Heath, Senior Fan Engagement CRM Manager beim TGR Haas F1 Team. "Ein ständiger Begleiter, der Fans sofortigen Zugriff auf den Rennkalender, Renninformationen der Teams, Einblicke in die Teams und personalisierte Erlebnisse bietet. Wir bringen nicht einfach nur einen Agenten auf den Markt wir bauen eine tiefere Beziehung zu der weltweiten Fangemeinde auf, die dieses Team liebt."

"Mit diesem KI-gestützten Fan-Begleiter stellen wir Technologie in den Dienst echter Beziehungen und zeigen das geschäftliche Potenzial dialogorientierter KI im Sport auf", sagte Ante Pamukovic, Chief Revenue Officer bei Infobip. "Der Begleiter bietet genau das, was moderne Fans erwarten, indem er die Fanbindung stärkt, die Reichweite vergrößert und das Engagement der Fans im digitalen Zeitalter vertieft."

Der TGR Haas F1 Team RaceMate powered by Infobip stellt ein neues Modell dar, wie Sportteams direkte, personalisierte und jederzeit verfügbare Beziehungen zu ihrer weltweiten Fangemeinde aufbauen können. Der Fan-Begleiter startet anlässlich des Grand Prix von Miami, der vom 1. bis 3. Mai 2026 stattfindet, und wird während der gesamten Saison 2026 auf der WhatsApp Business Platform und in Apple Messages for Business verfügbar sein.

Weitere Informationen zu dieser Partnerschaft finden Sie hier: https://www.infobip.com/haas-f1-team-partnership

Quellen:

Access TGR Haas F1 Team RaceMate powered by Infobip:

WhatsApp Business Platform über diesen Link

Apple Messages for Business über diesen Link

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, auf der Unternehmen mithilfe von KI als treibender Kraft für Innovation vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey gestalten können.

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