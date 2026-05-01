Würdigung der E-Commerce-Führungskräfte von Michael Kors und Gymshark, die die Zukunft der Betrugsbekämpfung und des Risikomanagements gestalten

Riskified (NYSE: RSKD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Betrugsbekämpfung und Risikoanalyse im E-Commerce, hat heute die Gewinner des "Titans of Ecommerce Award 2026" bekannt gegeben, mit dem herausragende Führungskräfte im E-Commerce gewürdigt werden, die die Betrugsbekämpfung neu definieren und gleichzeitig das Unternehmenswachstum vorantreiben.

Die Gewinner sind:

Titan of Americas: Joseph Chin, Senior Director of Revenue Assurance, Michael Kors

Joseph Chin hat die Umsatzsicherung bei Michael Kors zu einem strategischen Hebel für Wachstum entwickelt. Mit seinem fundierten Wissen über Betrug und Zahlungsverkehr verfolgt er einen praxisorientierten Ansatz und arbeitet kontinuierlich mit Riskified zusammen, um innovative Möglichkeiten zu identifizieren, die Leistung zu optimieren und neue Initiativen zu testen. Joseph ist äußerst effektiv darin, interne Abstimmung zu schaffen und die Zustimmung der Stakeholder für neue Strategien zu gewinnen. Seine Führungsqualitäten zeigten sich besonders während der Cyber Five, als seine enge Zusammenarbeit mit Riskified und Echtzeit-Einblicke zu einer der stärksten Leistungsphasen von Michael Kors führten.

Titan of Europe: Ash Cummings, E-Commerce-Betrugspräventionsmanager, Gymshark

Ash Cummings revolutioniert die Art und Weise, wie Gymshark mit Betrug und Richtlinienmissbrauch umgeht, und verwandelt dies in eine strategische, datengesteuerte Disziplin. Er erzielte erhebliche Reduzierungen bei Missbrauch von Werbeaktionen, Treueprogrammen und "Item Not Received" (INR), wodurch sowohl der Umsatz als auch das Kundenerlebnis geschützt wurden. Dies gelang durch die Implementierung fortschrittlicher Richtlinienregeln, die Integration von Betrugsinformationen in operative Systeme und den Einsatz von Tools wie Identity Explore zur Identifizierung missbräuchlicher Netzwerke. Darüber hinaus verbindet seine Arbeit Betrugsprävention mit Kundenbetreuung und Datenanalyse, was eine objektive, datengestützte Entscheidungsfindung in großem Maßstab ermöglicht und die operative Effizienz von Gymshark verbessert, insbesondere bei kritischen Produktveröffentlichungen mit hoher Nachfrage.

Die Titans of Ecommerce Awards, die nun bereits zum vierten Mal verliehen werden, ehren Mitglieder der globalen Händler-Community von Riskified, die das Risikomanagement zu einem Motor für die E-Commerce-Performance machen. Das Programm würdigt Führungskräfte, die durch Innovation, datengestützte Entscheidungsfindung und enge Zusammenarbeit mit Riskified starke Ergebnisse erzielt haben, während sie sich in zunehmend komplexen Betrugsumgebungen zurechtfanden.

Die Gewinn der 2026 Titans of Ecommerce Awards werden im Rahmen der globalen Ascend-Reihe von Riskified gefeiert. Die beiden Preisträger, "Titan of North America" und "Titan of Europe", werden bei ihren jeweiligen regionalen Veranstaltungen vorgestellt: Ascend North America 2026, dem Flaggschiff-Gipfel von Riskified, der vom 4. bis 6. Mai in New York City stattfindet, und Ascend Europe in London vom 15. bis 16. Juni. Jeder Gewinner wird in seiner Region vorgestellt und gewürdigt, wobei seine Leistungen innerhalb des lokalen E-Commerce-Ökosystems hervorgehoben werden.

Die Preisträger werden im Rahmen eines strukturierten Bewertungsverfahrens ausgewählt, bei dem die Führungsrolle im Bereich Betrugs- und Missbrauchsmanagement im E-Commerce, Innovationen bei Strategie und Umsetzung, messbare geschäftliche Auswirkungen sowie die effektive Nutzung der KI-Plattform und des Risikoinformationsnetzwerks von Riskified bewertet werden. Die Nominierten werden anhand von Ergebnissen wie Betrugsreduzierung, Verbesserungen bei Konversions- und Genehmigungsraten, Umsatzwachstum und betrieblicher Effizienz bewertet.

Die diesjährigen Auszeichnungen werden von einer hochkarätigen Jury aus Branchenexperten aus den Bereichen Betrugsprävention, Zahlungsverkehr, E-Commerce und Technologie bewertet, darunter Rahul Mutha, CEO von Aurus; Kevin Luh, Partner bei Deloitte; Dan Beardall, Head of Partnerships bei IXOPAY; Gabriel Le Roux, CEO von Primer; und Juan Pablo Ortega, CEO von Yuno. Die Jury vereint branchenübergreifendes Fachwissen, um sicherzustellen, dass diejenigen ausgewählt werden, die sowohl Innovation als auch messbare Auswirkungen im gesamten E-Commerce-Ökosystem unter Beweis stellen.

"Jeder der diesjährigen Titans of E-Commerce stand in sehr unterschiedlichen Umgebungen vor komplexen Herausforderungen in Bezug auf Betrug und Risiken und schaffte es dennoch, die Ergebnisse in seinem Unternehmen zu verbessern", sagte Jeff Otto, Chief Marketing Officer bei Riskified. "Was besonders hervorsticht, ist nicht nur das Ausmaß der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert waren, sondern auch die Art und Weise, wie sie diese in der Praxis angegangen sind. Sie trafen schnellere, sicherere Entscheidungen, verbesserten die Leistung und schufen in vielen Fällen reibungslosere Erlebnisse für gute Kunden, während sie gleichzeitig den Umsatz schützten. Diese Balance zwischen Wachstum und Risiko ist es, was sie in diesem Jahr wirklich auszeichnet."

Ascend ist Riskifieds globale Summit-Reihe zum Thema E-Commerce-Risikomanagement, die führende Händler, Führungskräfte aus den Bereichen Betrugsbekämpfung und Risikomanagement sowie Technologiepartner aus Nordamerika, Europa, Australien, China und Japan zusammenbringt. 2026 steht die Reihe unter dem Motto "Intelligence in Motion" und untersucht, wie KI, Echtzeit-Intelligenz und agentischer Handel die Betrugsprävention, die Optimierung des Bezahlvorgangs und die Strategie für den digitalen Handel neu gestalten.

Weitere Informationen zu den Titans of Ecommerce Awards von Riskified finden Sie unter https://www.riskified.com/titans/

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, das Wachstum im E-Commerce zu steigern, indem sie Risiken geschickt umgehen. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

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