Meilensteine treiben den klinischen Fortschritt voran und ebnen den Weg zur Markteinführung

CorFlow Therapeutics meldet den erfolgreichen Abschluss von Phase 1 und die Aufnahme der ersten Patienten in Phase 2 der zulassungsrelevanten Studie MOCA II, die Genehmigung zum Start von REVITALISE RCT in Europa sowie die Verstärkung der klinischen Führungsriege

Die CorFlow Therapeutics AG (CorFlow), ein in der klinischen Phase tätiges Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Transformation der Diagnosestellung und Behandlung von Herzinfarktpatienten liegt, meldete heute das Erreichen mehrerer Meilensteine bei der Weiterentwicklung seines klinischen Programms sowie die Verstärkung der klinischen Führungsriege.

Phase 1 der zulassungsrelevanten Studie MOCA II des Unternehmens wurde erfolgreich abgeschlossen, nachdem die Sicherheits- und Leistungsziele bei Patienten mit STEMI-Herzinfarkt, bei denen während eines Stent-Eingriffs die proprietäre PCoFI-Diagnosemessung zur Erkennung mikrovaskulärer Obstruktionen (MVO) vorgenommen und in den folgenden Tagen mit der Referenzdiagnose mittels kardialer MRT verglichen wurde, erreicht worden waren. Phase 1 umfasste 19 Patienten, die an 5 Standorten in den USA und 3 Standorten in Europa in die Studie aufgenommen wurden. MOCA II folgt auf die Studie FIH MOCA I und soll in erster Linie den Schwellenwert der proprietären PCoFI-Messung zur Diagnose von MVO bei einer primären Angioplastie im Vergleich zur kardialen MRT validieren. Das Erreichen dieses Meilensteins, der vom unabhängigen DSMB (Data and Safety Monitoring Board) der Studie bestätigt wurde, hat die Möglichkeit eröffnet, Phase 2 mit einer größeren Anzahl von klinischen Studienzentren sowohl in den USA als auch in Europa zu beginnen.

Die ersten Patienten der Phase-II-Studie MOCA II wurden von Professor Marco Valgimigli am Cardiocentro Ticino in Lugano, Schweiz, in die Studie aufgenommen. "Ich freue mich sehr, die nächste Generation der CorFlow-Technologie und die Weiterentwicklung des klinischen Programms erleben zu dürfen, in dessen Rahmen derzeit eine internationale Zulassungsstudie durchgeführt wird. Die Ergebnisse dieser Studie werden von der interventionellen Kardiologie-Fachwelt mit Spannung erwartet. Sobald die Technologie allgemein verfügbar ist, kann sie als Entscheidungshilfe im Katheterlabor dienen und so zu einer Verbesserung der Behandlung von STEMI-Patienten beitragen. Eine schnelle und genaue Diagnose von MVO ist der Ausgangspunkt, auf dem wir aufbauen müssen."

CorFlow gab außerdem bekannt, dass seine parallele klinische Flaggschiff-Studie inzwischen genehmigt wurde und die Patientenrekrutierung beginnen kann. Die Aufnahme von Patienten in die neue randomisierte REVITALISE-Studie soll nun zunächst im Vereinigten Königreich beginnen, gefolgt von Frankreich, den Niederlanden und Spanien, wo die Aufnahme in den kommenden Wochen starten wird. REVITALISE soll die Wirksamkeit des proprietären CorFlow Continuous Flow Infusion System (CoFI System) zur Verabreichung von Therapeutika bei der Behandlung von MVO bei Patienten prospektiv untersuchen, die wegen eines akuten Myokardinfarkts mit ST-Streckenhebung (STEMI) einer primären Angioplastie unterzogen werden. Für die Studie sollen mindestens 250 Patienten rekrutiert werden. Erste Ergebnisse werden 2027 erwartet, die Auswertung der Daten soll bis 2028 erfolgen. Der adaptive Plattformansatz wurde ausgewählt, da er die Möglichkeit bietet, die Studie später um weitere Arme zu ergänzen und so die Wirksamkeit zusätzlicher Wirkstoffkandidaten zu testen, die über das CorFlow-System verabreicht werden. Weitere Länder und Forschungszentren werden derzeit evaluiert.

Paul Mead, CEO von CorFlow, erklärte: "Dank der Dynamik unseres erweiterten klinischen Programms und des großen Interesses seitens der KOLs sind wir nun in der glücklichen Lage, bei der Weiterentwicklung dieser Technologie mit vielen der führenden Forschungseinrichtungen und Ärzten in den USA und Europa zusammenarbeiten zu können. Insgesamt werden an den beiden Studien annähernd 50 Top-Krankenhäuser beteiligt sein, in denen jeweils ein Team mit großem Engagement daran arbeitet, diese Studien zum Erfolg zu führen. Die interventionelle Kardiologie, insbesondere auf dem Gebiet der Koronargefäße, erlebt derzeit erneut eine spannende Phase mit Wachstumsfaktoren und neuen Optionen für Patienten. Unsere Technologie und unsere klinischen Studien sollen auf dieser Grundlage aufbauen und einen bedeutenden Schritt in Richtung einer wirklich vollständigen Revaskularisierung ermöglichen, einschließlich überlegener Diagnose- und Behandlungsoptionen."

Nebst den Neuigkeiten rund um das klinische Programm hat CorFlow bekannt gegeben, dass Dr. Rick Kuntz dem Board of Directors von CorFlow als Observer und Senior Scientific Advisor beigetreten ist. Dr. Kuntz, ein renommierter interventioneller Kardiologe, war Gründungsmitglied und Chief Scientific Officer des Harvard Clinical Research Institute und später Chief Medical and Scientific Officer bei Medtronic, wo er für den namhaften Marktführer für Medizingeräte die Verantwortung für die Bereiche Medical Affairs, Gesundheitspolitik und Kostenerstattung, klinische Forschungsaktivitäten sowie Unternehmenstechnologie trug. Er kann auf über 30 Jahre Erfahrung in der Leitung klinischer Programme für zahlreiche Technologien bis hin zur Marktzulassung und der anschließenden Post-Market-Forschung zurückblicken.

Zudem gab CorFlow die Ernennung von Dr. Pedro Eerdmans zum Vice President Clinical bekannt. Pedro bringt jahrzehntelange Erfahrung sowohl aus der Industrie als auch aus klinischen Forschungsorganisationen und benannten Stellen mit und war im Laufe seiner Karriere in verschiedenen medizinischen Fachbereichen tätig. Dr. Eerdmans hat insbesondere Medtech-Start-ups bei der Durchführung klinischer Studien unterstützt und war außerdem bei größeren Medizinunternehmen wie Biosensors International tätig, wo er als VP Medical Affairs mehrere Studien zu Koronarstents leitete.

Chris O'Connell, Chairman des Board of Directors von CorFlow, erklärte: "Wir freuen uns sehr über die klinischen Meilensteine, die CorFlow kontinuierlich erreicht. Ebenso freuen wir uns über die wertvolle Erfahrung, die unsere neuen Teammitglieder mitbringen. Ich selbst hatte die Gelegenheit, viele Jahre lang bei Medtronic mit Dr. Kuntz zusammenzuarbeiten, und kann mir keine bessere Verstärkung für CorFlow vorstellen. Er ist die ideale Besetzung, um unseren strategischen, wissenschaftlichen und regulatorischen Weg für diese bahnbrechende Technologie voranzutreiben. Unsere Wurzeln werden immer in der Medizinwissenschaft liegen, die den Patienten in den Mittelpunkt stellt und einen neuen Versorgungsstandard anstrebt was dank unseres nun verstärkten Teams und des Weges, den das Unternehmen mit diesen wegweisenden Studien eingeschlagen hat, möglich ist."

Über CorFlow Therapeutics: Das Unternehmen wurde in der Schweiz, wo sich auch sein Hauptsitz befindet, gegründet und unterhält Niederlassungen in Italien und den Vereinigten Staaten. Die Finanzierung erfolgt durch Risikokapital von einem internationalen Konsortium von Venture-Capital-Gesellschaften, zuletzt im Rahmen einer im September 2024 angekündigten Serie-B-Finanzierungsrunde. CorFlow will Marktführer im Bereich diagnostischer und therapeutischer Lösungen zur Wiederherstellung eines gesunden mikrovaskulären Blutflusses werden und konzentriert sich zunächst auf kardiologische Anwendungen für Herzinfarktpatienten. In enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Universität Bern, der ETH Zürich und des Universitätsspitals Zürich und mit finanzieller Unterstützung der Schweizer Innovationsagentur (Innosuisse) forscht CorFlow kontinuierlich an Anwendungen für die einzigartige, patentierte Technologie sowie an pharmazeutischen Optionen und neuen Einsatzmöglichkeiten.

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