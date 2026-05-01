NÜRNBERG (dpa-AFX) - Am Tag der Arbeit wollen die Gewerkschaften bei mehreren hundert Kundgebungen im gesamten Bundesgebiet Front gegen Stellenabbau und die Kürzung von Sozialleistungen machen. Das diesjährige Motto der Veranstaltungen lautet: "Erst unsere Jobs, dann Eure Profite."

Hauptforderungen sind der Erhalt des Acht-Stunden-Tages, von Sozialleistungen und einer sicheren gesetzlichen Rente sowie die Einführung höherer Steuern auf große Vermögen. Die Unternehmen sollen staatliche Förderung nur noch erhalten, wenn sie auch in Deutschland investieren, so die Gewerkschaften. Sichere Arbeitsplätze und soziale Sicherheit müssten Vorrang haben vor Renditeinteressen der Arbeitgeber.

Die zentrale Kundgebung mit der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi findet dieses Jahr in Nürnberg statt. Die SPD-Doppelspitze tritt ebenfalls auf, und zwar in Nordrhein-Westfalen: Finanzminister Lars Klingbeil will in Bergkamen sprechen, Arbeitsministerin Bärbel Bas in Duisburg./cho/DP/nas