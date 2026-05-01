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Dow Jones News
01.05.2026 06:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Freitag, 1. Mai

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 1. Mai 

=== 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April 
     Kernverbraucherpreise (ex Nahrung) 
     PROGNOSE: +1,8% gg Vj 
     zuvor:  +1,7% gg Vj 
  08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q 
*** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q 
  12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q 
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
     1. Veröff.: 53,9 
     zuvor:   52,3 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April 
     PROGNOSE: 53,0 Punkte 
     zuvor:  52,7 Punkte 
    - Börsenfeiertag: Belgien, China, Dänemark, Deutschland, 
     Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Korea, 
     Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, 
     Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien 
===

***Kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

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May 01, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

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