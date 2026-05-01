DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 1. Mai
=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April Kernverbraucherpreise (ex Nahrung) PROGNOSE: +1,8% gg Vj zuvor: +1,7% gg Vj 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q *** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q 12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April 1. Veröff.: 53,9 zuvor: 52,3 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 53,0 Punkte zuvor: 52,7 Punkte - Börsenfeiertag: Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Korea, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien ===
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May 01, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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