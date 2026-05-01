Die Eli Lilly-Aktie ist nach starken Quartalszahlen um rund +10% gestiegen und hat damit ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Die Zahlen sorgen für neue Dynamik im Chart und treiben den Kurs weiter nach oben. Nun stellt sich die Frage, ob die Rallye weiter Fahrt aufnimmt oder eine Konsolidierung folgt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Eli Lilly-Aktie Der Umsatz der Eli Lilly-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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