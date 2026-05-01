Die Almonty-Aktie hat zuletzt deutlich zugelegt und ist um rund +10% gestiegen. Damit gewinnt das Chartbild spürbar an Dynamik und rückt näher an ein mögliches Allzeithoch. Nach dem Kurssprung stellt sich nun die Frage, ob der Ausbruch gelingt oder zunächst eine Konsolidierung folgt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Der Almonty-Kurs gab nach dem Allzeithoch bei 24,41 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de