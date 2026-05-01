Nachhaltige Diversifikation...: Top-Firma schreibt auch seine PGM-Innovations-Wachstumsstory fort!

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Sibanye-Stillwater treibt mit neuen Forschungsprojekten gezielt zusätzliche Einsatzfelder für Platingruppenmetalle voran und stärkt damit seine Basis für zukünftige Wertschöpfung.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 01. Mai 2026, 7:00 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Platingruppenmetalle bleiben für zahlreiche industrielle und technische Anwendungen von Bedeutung. Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium und Iridium werden unter anderem in Katalysatoren, Elektronik, medizinischen Anwendungen, Schmuck sowie in ausgewählten Hochtemperatur- und Spezialanwendungen eingesetzt. Hinzu kommt die sich entwickelnde Wasserstoffwirtschaft: Insbesondere "PEM'-Elektrolyseure und Brennstoffzellen benötigen bestimmte Platingruppenmetalle.

Nach Angaben des World Platin um Investment Council (WPIC) könnte die Platinnachfrage aus "PEM'-Elektrolyseuren und Wasserstoff-Brennstoffzellen bis 2030 fast 900.000 Unzen erreichen.

Eigene Darstellung - Daten: World Platinum Investment Council (WPIC)

Diese Zahl ist eine Branchenprognose und keine gesicherte Nachfragegarantie. Sie zeigt aber, weshalb neue Anwendungen für Platingruppenmetalle strategisch relevant bleiben.

Auch der kurzfristige Platinmarkt bleibt angespannt. WPIC prognostizierte im März 2026 für das laufende Jahr ein weiteres Platindefizit von 240.000 Unzen, nachdem der Markt im Jahr 2025 nach WPIC-Angaben bereits ein Defizit von 1,082 Millionen Unzen verzeichnet hatte. Gleichzeitig sollen die oberirdischen Bestände 2026 auf ein Niveau von nur noch etwas mehr als vier Monaten globaler Nachfrage sinken.

Also: WPIC erwartet einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach Platinbarren und -münzen um 35% auf 725.000 Unzen. Die außergewöhnlichen Zuflüsse bei ETF- und Börsenbeständen aus dem Jahr 2025 sollen sich laut WPIC jedoch nicht in gleicher Form wiederholen. Genau deshalb sollte hier nicht pauschal von einer insgesamt weiter stark steigenden Investmentnachfrage gesprochen werden.

Vor diesem Hintergrund gewinnt Recycling zusätzlich an strategischer Bedeutung.Sekundärrohstoffe können primäre Förderung nicht ersetzen, können aber helfen, Versorgungsrisiken bei kritischen Materialien abzufedern. IDTechEx erwartet, dass bis 2046 jährlich mehr als 8,1 Mio. Tonnen kritischer Materialien aus Abfallströmen zurückgewonnen werden könnten - mit einem potenziellen Materialwert von mehr als 66 Mrd. USD.

Eigene Darstellung - Quelle: IDTechEx, Critical Material Recovery 2026-2046

Deshalb kommt genau hier der folgende Konzern ins Spiel:

Sibanye-Stillwater: breit aufgestellt!

Sibanye-Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ) ist ein globaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit Betrieben, Projekten und strategischen Beteiligungen auf fünf Kontinenten. Sibanye-Stillwater zählt zu den weltweit größten Produzenten und Veredlern von Platingruppenmetallen, der zugleich auch ein bedeutender Goldproduzent ist. Der Konzern produziert unter anderem Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium, Gold, Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Zudem hat Sibanye-Stillwater seine Präsenz in Batteriemetallen, Recycling und Sekundärbergbau in den vergangenen Jahren erweitert.

Gerade diese Verbindung aus Primärproduktion, Recycling, Sekundärrohstoffen und Forschung an neuen Anwendungen macht den Kern der Diversifikationsstory aus. Sie sollte jedoch nicht als Garantie für künftiges Wachstum verstanden werden, sondern als strategische Positionierung in Märkten, die sich technologisch und regulatorisch weiterentwickeln.

Quelle: Sibanye-Stillwater

In den USA verfügt Sibanye-Stillwater über "PGM'-Betriebe in Montana. Im Recyclinggeschäft sind unter anderem die "Reldan'-Aktivitäten in Pennsylvania, "Metallix' in North Carolina sowie Autokatalysator-Recyclingaktivitäten in Columbus relevant.

In Europa ist das finnische "Keliber'-Lithiumprojekt ein wichtiger Baustein der Batteriemetallstrategie. Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) hält 79% an "Keliber', einem Projekt, dass Europas erste integrierte Produktion von Lithiumhydroxid aus Spodumen für europäische Endmärkte ermöglichen soll.

Der französische Standort "Sandouville' muss dagegen besonders sauber eingeordnet werden: Die frühere Nickelkatodenproduktion wurde eingestellt und die letzte Nickelmatte-Lieferung erfolgte Anfang Januar 2025. Die Restbestände wurden im ersten Quartal 2025 verarbeitet. Der Standort befindet sich seit Januar 2026 im Pflege- und Wartungszustand. Parallel läuft eine Vor-Machbarkeitsstudie zur möglichen Umstellung auf pCAM-Vormaterialien im Rahmen des GalliCam-Projekts.

Forschung mit "Necsa': Rhodium als möglicher Beitrag zur Nuklearmedizin!

Ein aktuelles Beispiel für die strategische Suche nach neuen Anwendungen ist die am 17. April 2026 gemeldete Zusammenarbeit mit der South African Nuclear Energy Corporation SOC Ltd. ("Necsa'). Ziel der Kooperation ist es, die Entwicklung eines radioaktiven Palladium-Isotops aus Rhodium für mögliche Anwendungen in der zielgerichteten Radionuklidtherapie voranzutreiben. Palladium-103 wird nach Unternehmensangaben bereits in der Brachytherapie zur Behandlung lokalisierter Tumore, einschließlich Prostatakrebs, eingesetzt. Dabei wird Strahlung direkt im betroffenen Bereich abgegeben, wodurch die Belastung umliegenden gesunden Gewebes begrenzt werden soll.

In der ersten Phase soll "Necsa' prüfen und verifizieren, ob das Rhodium die Standards für die Radionuklidproduktion erfüllt. Außerdem soll hochreines Palladium-103 hergestellt werden, das perspektivisch in der zielgerichteten Radionuklidtherapie eingesetzt werden könnte. In einer zweiten Phase wollen die Partner weitere nuklearmedizinische Anwendungen mit Rhodium und anderen von Sibanye-Stillwater produzierten Platingruppenmetallen untersuchen.

Für Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) ist das Projekt strategisch relevant, weil es nicht nur auf bestehende Absatzmärkte blickt, sondern potenzielle neue Hochwertanwendungen für Platingruppenmetalle erschließen soll. Wichtig in diesem Zusammenhang ist: Es handelt sich um Forschung und Entwicklung, nicht um einen bereits kommerzialisierten Umsatzbeitrag.

Heraeus: kosteneffizientere Glasfaser-Bushings im Fokus!

Ein weiteres Forschungs- und Entwicklungsprojekt meldete Sibanye-Stillwater am 16. April 2026 gemeinsam mit Heraeus Precious Metals. Die Kooperation zielt auf eine neue Generation kosteneffizienter Glasfaser-Bushings ab. Bushings sind zentrale Komponenten in der Herstellung von Glasfasern und werden traditionell wegen der hohen Temperaturstabilität häufig aus Platin gefertigt.

Das gemeinsame Projekt konzentriert sich auf Platin-Palladium-Legierungen, die durch Heraeus seine "Dispersion-Hardening'-Technologie verbessert werden sollen. Ziel ist es, Platin teilweise durch Palladium zu ersetzen, Materialkosten zu senken und zugleich neue Nachfragequellen für Palladium zu unterstützen. Technisch bleibt das anspruchsvoll: Ein höherer Palladiumanteil kann Kosten senken, eine zu starke Substitution von Platin könnte aber mechanische Festigkeit und Lebensdauer unter Hochtemperaturbedingungen beeinträchtigen. Deshalb umfasst das auf zwei Jahre angelegte Projekt nach Unternehmensangaben Legierungsentwicklung, Prototyping und Kundenvalidierung.

Der adressierte Markt wächst strukturell. MarketsandMarkets erwartet für den Fiberglasmarkt einen Anstieg von 27,1 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 34,9 Mrd. USD im Jahr 2030, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,2% entspricht.

Quelle: MarketsandMarkets.com

Diese Prognose unterstreicht die Relevanz der Anwendung, ersetzt aber keine Aussage über den künftigen kommerziellen Erfolg des konkreten Projekts.

Fazit: Diversifikation mit Substanz - aber sauber als Strategie, nicht als Garantie!

Sibanye-Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ) arbeitet weiterhin daran, die Nachfragebasis für Platingruppenmetalle zu verbreitern. Die jüngsten Kooperationen mit "Necsa' und Heraeus Precious Metals passen in diese Logik: Beide Projekte zielen darauf ab, neue mögliche Anwendungsfelder für Rhodium, Palladium und weitere Platingruppenmetalle zu prüfen und zu entwickeln.

Gleichzeitig bleibt das Unternehmen über Primärproduktion, Recycling, Sekundärbergbau und Batteriemetallprojekte breit positioniert. Besonders wichtig ist aber die genaue Abgrenzung: "Keliber' ist ein aktiver Baustein der europäischen Lithiumstrategie und "Sandouville' befindet sich nach Einstellung der Nickelkatodenproduktion in Pflege und Instandhaltung, während die mögliche "pCAM'-Umstellung aktiv geprüft wird. Für Investoren ergibt sich daraus ein strategisch interessantes Bild.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Der Artikel nutzt ausschließlich öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmensseiten, Berichte und externe Branchenquellen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, Bewertungsmodelle oder Finanzprognosen erstellt. Zukunftsgerichtete Branchenzahlen werden als Prognosen gekennzeichnet und nicht als gesicherte Entwicklung dargestellt.

1. Sibanye-Stillwater/Heraeus, Joint R&D project for cost-efficient glass fibre bushings, 16. April 2026.

2. Sibanye-Stillwater/Necsa, collaboration to advance nuclear medicine for cancer treatment, 17. April 2026.

3. Sibanye-Stillwater, Annual suite of reports, AGM Notice and No Change Statement, 24. April 2026.

4. Sibanye-Stillwater, Report Suite 2025 for the year ended 31 December 2025.

5. Sibanye-Stillwater, Sandouville business page, Angaben zu Pflege/Instandhaltung und GalliCam.

6WPIC, Hydrogen Demand - About Platinum, Angaben zur Platinnachfrage aus PEM und Brennstoffzellen bis 2030.

7. WPIC, Platinum Quarterly Q4 2025 Press Release, Prognose Platindefizit 2026.

8. IDTechEx, Critical Material Recovery 2026-2046, langfristige Prognose zu kritischen Materialien.

9. MarketsandMarkets, Fiberglass Market Report 2025-2030, Marktgröße und CAGR.

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