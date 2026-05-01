Posterpräsentationen beleuchten den prognostischen Wert von MammaPrint BluePrint bei kleinen, lymphknotennegativen Tumoren sowie den Einfluss des BMI auf die Rezidivdynamik

Agendia, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, gab heute bekannt, dass es auf dem Jahreskongress 2026 der European Society for Medical Oncology (ESMO) zum Thema Brustkrebs, der vom 6. bis 8. Mai in Berlin stattfindet, neue Daten vorstellen wird. Das Unternehmen wird zwei Poster präsentieren, die Daten aus der prospektiven FLEX-Studie und einer unabhängigen Post-hoc-Analyse der wegweisenden MINDACT-Studie enthalten und den prognostischen Wert von MammaPrint BluePrint bei Brustkrebs im Frühstadium (EBC) unterstreichen.

Poster Nr. 65P Donnerstag, 7. Mai, 13:15 14:15 Uhr MESZ Referentin: Elena Shagisultanova

Prognostische Leistungsfähigkeit von MammaPrint bei Patientinnen mit kleinem, lymphknotennegativem Brustkrebs im Frühstadium (T1a, b und c)

Eine retrospektive Analyse der FLEX-Studie mit 4.349 Patientinnen hebt die biologische Heterogenität innerhalb kleiner, lymphknotennegativer (T1a, b und c) Tumoren hervor einer Gruppe, die typischerweise günstige Ergebnisse aufweist.

MammaPrint (MP) identifizierte eine High-Risk-2-Untergruppe (H2), die 10 aller Patientinnen und 5 der Patientinnen mit HR+HER2-Erkrankung ausmachte und bei der das rezidivfreie Überleben (RFS) im Vergleich zu Patientinnen mit High-Risk-1- (H1) oder Low/UltraLow-Risk- (LR/UL) Tumoren signifikant schlechter war.

Unter allen Patientinnen betrug das 3-Jahres-RFS bei MP H2 93 gegenüber 98 in der LR/UL-Gruppe, während in der HR+HER2-Untergruppe MP H2-Tumoren ein 3-Jahres-RFS von 91 aufwiesen, verglichen mit 98 in der LR/UL-Gruppe.

Diese Ergebnisse unterstreichen den prognostischen Wert von MP bei klinisch kleinen EBC und legen nahe, dass eine Untergruppe von T1N0-Patientinnen von einer intensiveren Therapie oder biologisch fundierten Behandlungsansätzen profitieren könnte.

"Diese Ergebnisse unterstreichen den prognostischen Wert von MammaPrint bei kleinen, lymphknotennegativen Brustkrebserkrankungen", sagte Dr. William Audeh, Chief Medical Officer von Agendia. "Obwohl diese Patientengruppe im Allgemeinen als prognostisch günstig eingestuft wird, zeigen unsere Daten eine eindeutige Untergruppe mit hochriskanter Biologie, die von einer intensiveren Therapie und biologisch fundierten Behandlungsansätzen profitieren könnte, die allein aufgrund der Tumorgröße sonst möglicherweise übersehen worden wären."

Poster Nr. 71P Donnerstag, 7. Mai, 13:15 14:15 Uhr MESZ Referent: Giacomo Biganzoli

Zusammenhänge zwischen dem Body-Mass-Index und der Dynamik von Fernrezidiven in der MINDACT-Studie

Diese explorative Analyse aus der MINDACT-Studie, an der Laura van 't Veer, PhD, Mitbegründerin von Agendia und Erfinderin von MammaPrint, als Mitautorin beteiligt war, untersuchte den Zusammenhang zwischen dem Body-Mass-Index (BMI) und der Dynamik des Fernmetastasierungsrisikos (DMR) bei ER+/HER2- Brustkrebs.

Ein höherer BMI war in dieser Kohorte nicht linear mit schlechteren Ergebnissen assoziiert; Patientinnen mit Adipositas wiesen im Vergleich zu normalgewichtigen Patientinnen ein niedrigeres DMR auf (HR 0,36).

Bei Patientinnen mit einem BMI zwischen 24 und 28 erreichte die DMR-Dynamik nach 6 Jahren einen Höhepunkt, gefolgt von einem raschen Rückgang.

Der nicht-monotone Zusammenhang zwischen DMR und BMI erfordert weitere Untersuchungen in groß angelegten Studien, um zeitabhängige Behandlungsstrategien zu optimieren.

Über Agendia

Agendia ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie mit Schwerpunkt auf Brustkrebs im Frühstadium. Die genomischen Assays des Unternehmens, MammaPrint BluePrint, liefern wichtige biologische Erkenntnisse, die personalisierte Behandlungsentscheidungen für Patientinnen und ihre Behandlungsteams unterstützen. Mit Niederlassungen in Amsterdam und Irvine arbeitet Agendia mit akademischen und kommunalen Onkologiezentren weltweit zusammen, um im Rahmen der wegweisenden FLEX-Studie (NCT03053193), dem größten Ganztranskriptom-Register für Brustkrebs im Frühstadium, Evidenz aus der Praxis zu generieren.

Über MammaPrint

MammaPrint ist der einzige von der FDA zugelassene Genexpressionsprofil-Test, der das Risiko einer Fernmetastasierung bei Frauen mit Brustkrebs im Frühstadium bewertet. Durch die Analyse von 70 Schlüsselgenen in einem Tumor unterteilt er das Risiko in vier Kategorien UltraLow Risk, Low Risk, High Risk 1 und High Risk 2 um die Behandlungsplanung zu unterstützen, einschließlich Entscheidungen zum Nutzen einer Chemotherapie und zur Deeskalation.

Über BluePrint

BluePrint ist ein molekularer Subtypisierungs-Assay mit 80 Genen, der die funktionelle Biologie aufdeckt, die das Tumorwachstum antreibt, und Tumore als Luminal-Typ, HER2-Typ oder Basal-Typ klassifiziert. Durch die Definition intrinsischer Subtypen, die über die traditionelle Immunhistochemie hinausgehen, liefert BluePrint wichtige Erkenntnisse zur Optimierung der Behandlungsauswahl und zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse.

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