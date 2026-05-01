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Es gibt Quartalsberichte, die man schnell vergisst. Und dann gibt es solche wie diesen. Alphabet hat jetzt seine Zahlen vorgelegt, die selbst die wirklich konservativen und hartgesottene Wall-Street-Analysten kurz sprachlos machen dürften. Cloud-Umsatz mit 63 Prozent Wachstum, Nettogewinn fast verdoppelt. Die Aktie notierte nach der Bekanntgabe nachbörslich über sieben Prozent im Plus. Hinter diesen Zahlen steckt mehr als ein gutes Quartal. Es ist vielmehr das Ergebnis einer Strategie. Einer Strategie, die Google seit Jahren konsequent verfolgt. Künstliche Intelligenz ist längst kein Werbeslogan mehr bei Alphabet, sondern es ist der Motor, der das gesamte Unternehmen antreibt, von der Suche über YouTube bis hin zu den Rechenzentren, in die der Konzern jetzt mit aller Macht investiert. Und der Markt quittiert das mit Applaus.

KI trifft auf Wolke, und das Ergebnis ist atemberaubend

Alphabets erstes Quartal 2026 war schlicht beeindruckend. Der Konzernumsatz kletterte auf knapp 110 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2025). Vielleicht sogar noch beeindruckender ist, dass der Nettogewinn auf 62,6 Milliarden US-Dollar gesprungen ist. Ebenfalls ein Anstieg und zwar von 81 Prozent! Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,11 US-Dollar und damit weit über den Erwartungen der Analysten. Diese hatten mit 2,63 US-Dollar gerechnet. Das Herzstück des Wachstums war Google Cloud. Der Bereich erzielte einen Umsatz von über 20 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 63 Prozent im Jahresvergleich. CEO Sundar Pichai brachte es auf den Punkt: Enterprise-KI-Lösungen wurden erstmals zum wichtigsten Wachstumsträger der Cloud-Sparte. Der Auftragsbestand der Plattform hat sich inzwischen auf über 460 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppelt. Wer das liest und nicht zweimal hinschaut, liest es vielleicht falsch. Auch das Werbegeschäft lief rund. Die Suchanzeigen brachten 77,25 Milliarden US-Dollar ein, YouTube erzielte 9,88 Milliarden US-Dollar. Die KI-gestützte Suche verzeichnete ein Allzeithoch bei den Anfragen. Gemini Enterprise, Googles KI-Dienst für Unternehmenskunden, wuchs bei den zahlenden Nutzern um 40 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Modelle verarbeiten inzwischen über 16 Milliarden Tokens pro Minute, ein Plus von 60 Prozent zum Vorquartal.

Charttechnik

Die Alphabet-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten schon mehr als deutlich zugelegt und damit z. B. sowohl Amazon als auch Microsoft hinter sich gelassen. Nach den Quartalszahlen schoss der Kurs regelrecht nachbörslich auf rund 375 US-Dollar, ein starkes Signal und auch technisch betrachtet befindet sich die Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Der Kursanstieg im April allein belief sich auf über 20 Prozent, womit Alphabet auch innerhalb der "Magnificent Seven" die Nase vorn hatte. Das Überwinden vorheriger Widerstandszonen im Zuge des Ergebnisschubes deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, sofern das allgemeine Marktumfeld mitmacht. Beide SMAs (50er und 200er) notieren unterhalb des Kurses. Einzig der RSI mit einem Wert von 70 und die Volatilität bleiben angesichts der geopolitischen Unsicherheiten mögliche Hindernisse. Hier die Stichworte Ölpreise und Iran-Konflikt. Beides ein Faktor, den Anleger im Blick behalten sollten.

Was tun?

Wer Alphabet bereits im Depot hat, kann ganz entspannt bleiben, denn er dürfte auf Gewinnen sitzen. Die Fundamentaldaten sprechen eine klare Sprache: starkes Umsatzwachstum, explodierender Gewinn, ein Cloud-Geschäft das immer mehr Fahrt aufnimmt. Der geplante Anstieg der Investitionsausgaben auf bis zu 190 Milliarden US-Dollar in 2026, mit weiterer Erhöhung für 2027, zeigt, dass das Management an seine eigene Stärke glaubt und lieber heute in Infrastruktur investiert als morgen den Anschluss zu verlieren. Die Entscheidung, eigene TPU-Chips künftig auch an externe Kunden zu verkaufen, eröffnet zudem eine neue Erlösquelle. Zwar hat der Kursanstieg der letzten Monate die Bewertung etwas angehoben, aber selbst ein Rücksetzer in Richtung 340 bis 350 US-Dollar wäre ein möglicherweise attraktiver Einstiegspunkt. Wer langfristig denkt und an das KI-Wachstum glaubt, findet in Alphabet ein interessantes Investment. Das Unternehmen ist nicht nur in der KI-Welle dabei, es gehört zu denen, die sie erzeugen und mitgestalten.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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