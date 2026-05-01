Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 01
|Valuation Date
|Name
|ISIN
|Currency
|Units
|NAV per Unit
|2026/04/30
|NT LSTD PRV EQ UCITS
|IE0008ZGI5C1
|USD
|10996622.0000
|29.521
|2026/04/30
|WHD DJ ISL WD ETF USD ACC
|IE00073MUWT4
|USD
|4279582.0000
|10.7167
|2026/04/30
|WHD SP 500 SHR ETF USD AC
|IE000QF8TEK7
|USD
|8565000.0000
|10.4056
|2026/04/30
|USD ACC UCITS ETF
|IE000DHZXD61
|USD
|10000.0000
|10.1337
|2026/04/30
|USD DIST UCITS ETF
|IE000ZDPZL69
|USD
|10000.0000
|10.1337
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