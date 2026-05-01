"Ich erkenne sofort an, dass Aktien an jedem folgenden Tag, in jeder Woche oder sogar in einem Jahr deutlich riskanter sein werden als kurzfristige US-Anleihen. Mit zunehmendem Anlagehorizont eines Anlegers wird ein diversifiziertes Portfolio aus US-Aktien jedoch zunehmend weniger risikoreich als Anleihen, sofern die Aktien zu einem vernünftigen Vielfachen der Gewinne im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen gekauft werden."
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