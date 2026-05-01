Baden-Baden (ots) -Roman von Lukas Rietzschel / 10 neue Leseempfehlungen für Mai auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Sanditz" von Lukas Rietzschel steht im Mai 2026 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Die Geschichte beginnt in Sanditz, einer Kleinstadt am Rande der Republik, und verfolgt die Leben verschiedener Menschen, darunter alte Offiziere, Bürgerrechtler, Orgelbauer, Lokaljournalistinnen, selbsternannte Widerständler, Träumerinnen, Frührentner, Kinder, Liebespaare, verhuschte Archivare und die Familie Wenzel. Die Erzählung der Familie und der Sanditzer Stadtbewohner wird zu einem Panorama deutscher Geschichten verwebt, das sich von den 1980er Jahren bis zur Corona-Pandemie erstreckt.Platz 2: "Liebe"; Platz 3: "Nanon"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Mai belegt "Liebe" von Thomas Hettche, "Nanon" von George Sand folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR Kultur und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. Mai 2026, in SWR Kultur, 17:04 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR Kultur App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.htmlLeseempfehlung:Lukas Rietzschel: "Sanditz", dtv, 480 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download:https://www.swr.de/kultur/literatur/swr-bestenliste-104.htmlWeitere Literatursendungen im SWR: https://www.swr.de/kultur/literatur/index.htmlDie SWR Kultur App für Android und iOS: http://www.swrkultur.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Felix Oser, Telefon 07221 929-22986, felix.oser@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6266616