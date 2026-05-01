Fake-Shops sind kein neues Phänomen. Neu ist aber, wie gut sie geworden sind. Denn KI-generierte Betrugsseiten erreichen inzwischen ein Niveau, das selbst erfahrene Online-Käufer täuscht. Was früher nach billigem Website-Baukasten aussah und an ein paar einfachen Dingen schnell als Fake zu erkennen war, wirkt heute wie ein perfekt durchgestylter Marken-Shop. Möglich machen das vor allem generative KI: Texte, Bilder, Bewertungen, denn all das lässt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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