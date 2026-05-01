Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Donnerstag (30.04.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD-Wechselkurs und dessen Auswirkungen auf den Goldpreis sowie den Silberpreis im Euroraum. Nach den jüngsten Zinssignalen aus den USA und einer erneut vorsichtigen Haltung der US-Notenbank blieb die Nachfrage nach sicheren Häfen hoch. Gleichzeitig sorgten schwächere Konjunkturdaten aus den USA und anhaltende geopolitische Unsicherheiten für Unterstützung bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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