Der Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms legte am Mittwoch (29. April, nach Handelsschluss in den USA) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Der Markt war ob der Relevanz der Daten im Vorfeld einigermaßen angespannt. Die erste Reaktion auf die Zahlen lässt vermuten, dass die Marktakteure offenkundig nicht ganz so zufrieden waren.Meta Platforms - Aktie nach Zahlen massiv unter Druck Dabei legte Meta recht beeindruckende Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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