TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Aktienmarkt hat sich am Freitag dank sehr positiver Vorgaben der US-Börsen etwas von seinen klaren Vortagesverlusten erholt. Dabei überkompensierten starke Technologiewerte einige Schwächen im Automobil- und Finanzsektor. Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 59.513,12 Punkten.

Positive Impulse lieferte die Rally an den US-Aktienmärkten am Donnerstag. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich - angetrieben von kräftigen Kursgewinnen der Tech-Giganten Alphabet und Qualcomm - zu einem Rekordhoch auf und gewann letztlich 1,0 Prozent. Für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ging es mit plus 1,6 Prozent noch stärker nach oben.

Viele weitere asiatische Aktienbörsen blieben am Freitag feiertagsbedingt geschlossen, so etwa in China, Hongkong und Südkorea./edh/men