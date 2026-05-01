© Foto: Dall-EChina stoppt Metas Milliardenübernahme und verschärft den KI-Konflikt. Experten warnen vor neuen Risiken für Investoren, Talente und Datenströme.Die chinesische Regierung hat den geplanten Zwei-Milliarden-Dollar-Deal des US-Techkonzerns Meta zur Übernahme des KI-Start-ups Manus gestoppt. Analysten werten die Entscheidung als deutliches Signal an Gründer und Investoren im globalen Technologie-Wettbewerb, wie CNBC berichtet. "Nach dem 'Manusgate'-Skandal ist den Gründern wohl klar geworden: Wer in China anfängt, bleibt auch in China", sagte Duncan Clark gegenüber CNBC. Er bezeichnete den Schritt als "drastische Entwicklung", die über erwartete Szenarien hinausgehe. Warnsignal für …Den vollständigen Artikel lesen
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