DJ MÄRKTE ASIEN/Kursgewinne in Tokio und Sydney

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte sind am Freitag überwiegend geschlossen gewesen. Weder in China, noch in Korea, Singapur, Taiwan oder Hongkong wurde gehandelt. Geöffnet waren lediglich Tokio und Sydney, wo Kursgewinne verzeichnet wurden..

Der Nikkei-Aktienindex stieg um 0,4 Prozent auf 59.513,12 Punkte. Toto Ltd. waren der größte Gewinner mit einem Kurssprung von 18 Prozent auf 6.425 Yen. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es für das Fiskaljahr mit einem Anstieg des Nettogewinns um 14 Prozent rechne. Sumitomo Corp. zogen nach Vorlage von Zahlen und Bekanntgabe eines Aktienrückkaufprogramms um 17 Prozent auf 6.840 Yen an.

Am Devisenmarkt festigte sich der Yen gegenüber dem US-Dollar um 0,4 Prozent auf 155,99 Yen. Aussagen von Finanzministerin Satsuki Katayama und dem oberste Währungsdiplomaten, Atsushi Mimura, legten nahe, dass ein kurzfristiger Anstieg des Wechselkurses auf über 157 Yen Folge einer Devisenmarktintervention gewesen sein könnten.

An den Rentenmärkten fiel die Rendite der zweijährigen japanischen Staatsanleihen um 0,02 Basispunkte auf 1,386 Prozent, und die Rendite der 10-jährigen JGB sank um 1,59 Basispunkte auf 2,509 Prozent. In den USA stieg die Rendite der 10-jährigen Treasury-Anleihen um 1,60 Basispunkte auf 4,391 Prozent.

Ein Barrel der schwefelarmen Leichtölsorte Brent kostete am Morgen (MESZ) 111 Dollar - deutlich weniger als die am Vortag verzeichneten 125 Dollar. Gold verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 4.559 Dollar je Feinunze.

In Sydney zog der S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent auf 8.729,80 an.

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May 01, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)

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