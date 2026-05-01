Der Kryptomarkt ist bekannt für extreme Kursschwankungen - und ebenso extreme Prognosen. Eine besonders auffällige Einschätzung stammt derzeit von einem prominenten Wall-Street-Strategen: Die Kryptowährung Ethereum könnte langfristig um bis zu 2.500 Prozent steigen. Das würde einem möglichen Kursziel von rund 62.000 US-Dollar pro Coin entsprechen und Ethereum in völlig neue Bewertungsdimensionen führen. Kurs deutlich unter Allzeithoch Von solchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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