Nach einem starken Quartalsbericht legt die Twilio-Aktie nachbörslich 20 Prozent zu. Seit unserem eindeutigen Kauftipp vergangenen September steht damit ein Kursplus von über 70 Prozent zu Buche. Was treibt den Kommunikationssoftware-Anbieter aktuell nach oben und welches Potenzial ist noch drin? Das Jahr 2026 hat die Kräfteverhältnisse im Technologiesektor neu geordnet. Während Hardwareunternehmen stark gefragt sind, standen viele Softwarewerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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