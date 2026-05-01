Akquisition zur Bereitstellung stärkerer, integrierterer Lösungen für Kunden

ABS hat heute über seine Tochtergesellschaft ABSG Consulting Inc. (ABS Consulting) die Übernahme von RMC Global (RMC), einem führenden Anbieter von industrieller Cybersicherheit, Risikomanagement und Resilienz-Lösungen, bekannt gegeben.

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(L to R): Vince Kuchar, President, RMC Global, and David Wechsler, President and CEO, ABS Group

Die Übernahme stärkt die Fähigkeiten und Marktposition von ABS Consulting, indem sie zwei Organisationen mit sich ergänzenden Fachkenntnissen, gemeinsamen Werten und einer gemeinsamen Mission zusammenführt. Durch Kombination der Fähigkeiten von RMC mit der Größe, technischen Tiefe und den globalen Ressourcen von ABS Consulting werden für die Kunden, die zunehmend in einem Umfeld operieren, das durch komplexe, vernetzte Risiken geprägt ist, integriertere Lösungen eröffnet.

John McDonald, ABS Chairman und CEO, erklärte: "Die Kunden sehen sich einem zunehmenden operationellen Risiko, Cyber-Bedrohungen und regulatorischem Druck gegenüber. Die Zusammenführung der Expertise von RMC und ABS Consulting stärkt unsere Fähigkeit, einen noch größeren Mehrwert zu liefern und unsere Kunden durch umfassende, integrierte Lösungen zu unterstützen."

Er betonte, dass die Übernahme sowohl strategisch als auch kulturell gut zusammenpasst. Die starke Kultur zum Schutz kritischer Infrastrukturen und industrielle Cybersicherheit von RMC stimmen weitgehend mit dem Fokus auf dem Schutz der Menschen, Vermögenswerte und kritischen Operationen weltweit von ABS Consulting überein.

Er erläuterte: "ABS und RMC passen hervorragend zusammen in Bezug auf ihre Mission und Unternehmenskultur. Beide Organisationen konzentrieren sich auf die Arbeit mit echter Wirkung. Beide legen Wert auf Fachwissen, praxisorientierte Problemlösung und langfristiges Vertrauen. Und beide setzen sich dafür ein, kritische Systeme zu schützen, Resilienz zu unterstützen und komplexe Herausforderungen in Umgebungen zu lösen, in denen viel auf dem Spiel steht."

David Wechsler, ABS Consulting CEO, erklärte: "Diese Akquisition baut auf prioritären Bereichen auf, in denen wir eine anhaltende Kundennachfrage und langfristige Wachstumschancen sehen. Die Zusammenführung stärkt unsere Fähigkeit, den wandelnden operationellen Risiken, Cyber-Bedrohungen und regulatorischen Anforderungen unserer Kunden zu begegnen, während sie uns auch eine breitere Plattform bietet, um zunehmend innovative Lösungen zu liefern."

Vince Kuchar, RMC President, erläuterte: "Was unsere Organisationen zusammengeführte, ist eine gemeinsame Kultur und Mission und ein gemeinsamer Zweck: die Bereitstellung praxisorientierter und zuverlässiger Lösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen und kritischer Missionen, um Resilienz angesichts wachsender Risiken zu ermöglichen. Durch den Beitritt zu ABS mit seiner 164-jährigen Mission sind wir besser positioniert, um unsere Kunden heute zu unterstützen und uns in den kommenden Jahren gemeinsam mit ihnen anzupassen."

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Über ABS

ABS, ein weltweit führender Anbieter von Klassifizierungsdienstleistungen, hat sich zum Ziel gesetzt, eine sicherere und sauberere Zukunft für die Schifffahrts- und Offshore-Industrie zu schaffen. Seit über 160 Jahren setzt ABS Standards für Sicherheit und Exzellenz und treibt weiterhin Innovationen in den Bereichen saubere Technologien, Digitalisierung und künstliche Intelligenz voran, wobei es branchenführende technische Beratungsdienstleistungen anbietet. Mit einem globalen Netzwerk aus Gutachtern, Ingenieuren, Technologiespezialisten und Support-Mitarbeitern arbeitet ABS mit Branchenführern, darunter seinen Mitgliedern und Kunden auf der ganzen Welt, zusammen, um die Sicherheit im Betrieb und die Effizienz mit innovativen Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Schiffs- und Offshore-Anlagen zu verbessern.

Über RMC Global

RMC ist ein führender Anbieter von industrieller Cybersicherheit, Risikomanagement und Resilienzlösungen für kritische Infrastrukturen und missionskritische Aufgaben. Verpflichtet zum Schutz nationaler Sicherheit und Resilienz, arbeitet RMC mit staatlichen und kommerziellen Organisationen zusammen, um proaktiv auf neue Bedrohungslagen und Schwachstellen zu reagieren.

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