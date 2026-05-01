Eine weltweite Anti-KI-Bewegung formiert sich: Menschen demonstrieren gegen Rechenzentren, steigende Stromrechnungen und Jobverluste. Der Widerstand zeigt erste Erfolge. Ein Überblick über die gesellschaftlichen Entwicklungen. Nicht jeder möchte in der Zukunft leben, die KI-Unternehmen gestalten. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten erheben ihre Stimme gegen steigende Stromrechnungen durch Rechenzentren, den Verlust von Arbeitsplätzen, die Auswirkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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