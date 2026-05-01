BÖRSE AKTUELL: Wall-Street-Allzeithochs und Stabilisierung des Ölpreises (01.05.2026)

Die Börse aktuell zeigt sich weiterhin in beeindruckender Verfassung. Die US-Märkte haben zuletzt alle Verluste der vergangenen Tage aufgeholt und markieren neue Allzeithochs.

Vor allem starke Unternehmenszahlen und eine robuste Wirtschaftsentwicklung sorgen für Rückenwind. Gleichzeitig bleiben geopolitische Risiken und geldpolitische Unsicherheiten wichtige Einflussfaktoren.

In diesem Marktbericht Börse werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungen und die Frage: Kann die Rally weitergehen oder droht eine Korrektur?

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