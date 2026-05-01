OrphaCare, ein weltweit tätiger Spezialist für die Entwicklung und Vermarktung von Medizinprodukten zur Arzneimittelabgabe und Teil der AOP Health Group, hat Andreas Goppelt zum neuen Geschäftsführer ernannt; er tritt damit die Nachfolge von Georg Fischer an. In dieser Funktion wird sich der erfahrene Medizinprodukteexperte darauf konzentrieren, den strategischen Handlungsspielraum des Unternehmens zu erweitern und dessen nächste Wachstumsphase voranzutreiben. OrphaCare spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des integrierten Therapieansatzes von AOP Health und der langfristigen Expansion der Gruppe.

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Portrait Andreas Goppelt, Managing Director OrphaCare (copyright: AOP Health/Studio Koekart)

Andreas Goppelt verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie und Pharmaindustrie. Er kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovationen, dem Ausbau globaler Organisationen und der Erzielung von Wachstum in stark regulierten Gesundheitsumgebungen zurückblicken.

In seiner neuen Funktion wird Goppelt die Expansion von OrphaCare durch eine Kombination aus geografischem Wachstum und Portfolioerweiterung vorantreiben, indem er eine hochmoderne Produktpipeline durch gezielte Fusionen und Übernahmen weiterentwickelt.

Goppelt wird organisatorische Agilität, digitale Transformation und operative Exzellenz in den Vordergrund stellen. Parallel dazu wird er eine Hochleistungskultur fördern, die auf Verantwortungsbewusstsein, Zusammenarbeit und Eigenverantwortung basiert.

Verbesserung der Patientenversorgung

"Mit dieser Ernennung stärken wir die Entwicklung von OrphaCare und seinen Beitrag zur Verbesserung der Patientenversorgung in komplexen und unterversorgten Therapiebereichen weiter", sagte Martin Steinhart, CEO der AOP Health Group. "OrphaCare ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Ansatzes für integrierte Therapien. Andreas Goppelt bringt die Erfahrung und die strategische Perspektive mit, die erforderlich sind, um diesen wichtigen Teil unseres Geschäfts weiter auszubauen."

"Bei OrphaCare zu arbeiten bedeutet, Verantwortung für Patienten zu übernehmen, die oft nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten haben", sagte Goppelt. "Dies erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch Klarheit in der Zusammenarbeit und ein gemeinsames Engagement, um wirklich etwas zu bewegen. Mein Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen Eigenverantwortung übernehmen und stolz auf die Wirkung sind, die sie erzielen."

Über Andreas Goppelt

Vor seinem Eintritt bei OrphaCare hatte Andreas Goppelt leitende Führungspositionen inne, darunter die des Chief Technology Officer und des Chief Executive Officer. Zuletzt war er bei Ottobock tätig, wo er globale Initiativen zur Transformation der Forschung und Entwicklung leitete und groß angelegte internationale Geschäftsbereiche beaufsichtigte. Zu Beginn seiner Karriere war er Mitbegründer von SWITCH Biotech und hatte Führungspositionen bei Baxter BioSurgery inne.

Andreas Goppelt hat einen Doktortitel in Biochemie von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Über AOP Health

AOP Health ist eine globale Unternehmensgruppe mit Wurzeln in Österreich, wo sich auch der Hauptsitz der AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH ("AOP Health") befindet. Die AOP Health Group entwickelt seit 1996 innovative Lösungen für ungedeckte medizinische Bedarfe, insbesondere auf den Gebieten seltene Krankheiten und Intensivmedizin. Die Unternehmensgruppe hat sich international als Pionier für integrierte Therapielösungen etabliert und operiert weltweit über Tochtergesellschaften, Vertretungen und ein starkes Partnernetzwerk. Der Leitspruch "Needs. Science. Trust." unterstreicht das Engagement der AOP Health Group für Forschung und Entwicklung sowie die Bedeutung des Aufbaus von Beziehungen zu Ärzten und Patientenvertretungen, um sicherzustellen, dass die Interessen dieser Stakeholder in allen Aspekten des unternehmerischen Handelns berücksichtigt werden. (aop-health.com)

Über OrphaCare

Als Teil der AOP Health Group widmet sich OrphaCare der Weiterentwicklung von Therapien für seltene Krankheiten durch die Entwicklung innovativer, maßgeschneiderter Lösungen für Patienten mit komplexen medizinischen Bedürfnissen. Seit 2018 konzentriert sich das Unternehmen auf die Organisation der Patientenversorgung, die Markteinführung fortschrittlicher Medizinprodukte und die konsequente Ausrichtung aller Aktivitäten auf die Patienten.

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