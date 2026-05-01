© Foto: Gin Tay - SPHOLKalifornien drückt eine Vermögenssteuer Richtung Abstimmung. Kritiker fürchten Kapitalflucht, während Ray Dalio vor Verkaufsdruck an den Börsen warnt.Kalifornien treibt eine mögliche Milliardärssteuer voran - und Hedgefonds-Gründer Ray Dalio warnt bereits vor den Folgen für die Finanzmärkte. Der US-Bundesstaat meldete laut MarketMatch mehr als 1,5 Millionen Unterschriften für eine Volksabstimmung im November. Damit könnte erstmals in den USA eine Vermögenssteuer für Milliardäre Realität werden. Vorgesehen ist eine einmalige Abgabe von 5 Prozent auf große Vermögen. Sollte sie beschlossen und juristisch bestätigt werden, wäre dies ein steuerpolitischer Präzedenzfall mit Signalwirkung weit …Den vollständigen Artikel lesen
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