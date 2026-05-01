Neue Tickets, exklusive Angebote und spezielle Jubiläumsprogramme starten am 1. Mai

Das Empire State Building (ESB), das "berühmteste Gebäude der Welt", feiert am 1. Mai sein 95.Jubiläum mit neuen Angeboten auf dem Empire State Building Observation Deck, einer speziellen Geburtstagsturmbeleuchtung und einer Reihe von Feierlichkeiten, um die Geschichte und die Zukunft des Gebäudes zu würdigen.

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The Empire State Building Celebrates 95 Years as the 'World's Most Famous Building'

"Das Empire State Building feiert sein 95-jähriges Jubiläum, ist immer noch das 'berühmteste Gebäude der Welt', modernisiert, führend in Sachen Nachhaltigkeit und genauso fortschrittlich wie am Tag seiner Fertigstellung. In den Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2026 wurde es zur Nummer 1 unter den Top-Sehenswürdigkeiten in den Vereinigten Staaten gekürt", sagte Anthony E. Malkin, Chairman und CEO des Empire State Realty Trust.

Jubiläumsangebote und -erlebnisse

Anlässlich seines 95.Jubiläums wartet das Empire State Building mit neuen Erlebnissen und exklusiven Angeboten auf. Weitere Bekanntgaben folgen im Laufe des Jahres.

Sundae Funday: Aufgrund der großen Nachfrage verkauft der Ghirardelli Chocolate Ice Cream Shop im Erdgeschoss des Gebäudes den Kong Sundae noch bis Ende Mai auf der Aussichtsplattform im 86.Stock. Der Eisbecher besteht aus cremigem Vanilleeis mit Ghirardellis legendärem, handgefertigtem Hot Fudge, Schlagsahne, gehackten Mandeln, einer Kirsche und einem Chocolatey Kong obendrauf. Die süße Köstlichkeit ist vorerst nur auf der Aussichtsplattform erhältlich, wird aber später im Frühjahr im NYC-Shop im Erdgeschoss des Empire State Building angeboten.

Feierlichkeiten in luftiger Höhe: Das allererste ESB-Geburtstagspaket ist ab sofort verfügbar und umfasst einen geführten Besuch durch die Galerien des Empire State Building Observation Decks sowie die beste Aussicht auf New York City im 86.Stock, einen privaten Partyraum mit einem Sundae-Chefkoch des Ghirardelli Chocolate Ice Cream Shops, handgemachte Snacks und Getränke sowie digitale Einladungen und Party-Gastgeschenke im ESB-Design. Um Besuchern das ultimative Erlebnis zu bieten, können die Feierlichkeiten auf die Premium-Aussichtsplattform im 102.Stock ausgedehnt werden, wo professionelles Kinderschminken, Ballonknoten sowie ein Besuch des beliebten Maskottchens des Empire State Buildings, Emma Pire, auf die Feiernden warten. Das Paket beinhaltet eine Feier für 12 Kinder und drei Erwachsene und kann auf bis zu 25 Gäste erweitert werden. Die ESB-Geburtstagspakete müssen mindestens 28 Tage im Voraus auf esbnyc.com gebucht werden und sind samstags und sonntags von 10:00 bis 15:00 Uhr verfügbar.

Ein glanzvoller Meilenstein: Die weltberühmte Turmbeleuchtung des ESB wird am 1. Mai zur Feier dieses Meilensteins in einem dynamischen, mehrfarbigen Funkeln erstrahlen, das in ganz New York City sichtbar ist und weltweit gefeiert wird. Fans auf der ganzen Welt können live über die EarthCam zuschauen.

Ein Erbe, das den Weg weist

Das Empire State Building ist das bekannteste Wahrzeichen der Welt und gilt seit seiner Errichtung in nur 410 Tagen als internationales Symbol für Technologie, Fantasie und Ehrgeiz. Ein neu gestaltetes Besuchererlebnis und bahnbrechende Modernisierungsmaßnahmen dienen als Vorbild für andere Gebäude und Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt.

Über dem Rest: Das Empire State Building wurde in den Tripadvisor Travelers' Choice Awards 2026: Best of the Best Things to Do zur Nummer 1 der Top-Attraktionen in den USA gekürt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung, die auf Millionen von Bewertungen und Rezensionen von Reisenden basiert, zählt die Aussichtsplattform des Empire State Building zu den Top 1 der Sehenswürdigkeiten weltweit.

Neu gestaltete Observation Deck Experience: Eine fünfjährige, 165 Millionen US-Dollar teure Modernisierung hat das Besuchererlebnis auf den Aussichtsplattformen des Empire State Building deutlich verbessert. Dazu gehören ein neuer, eigener Gästeeingang und ein Reservierungsbüro in der 34th Street, ein immersives Museum mit neun Galerien, zusätzliche Ausstellungsbereiche auf der neu gestalteten 80.Etage, eine neu konzipierte Aussichtsplattform im 102.Stock mit raumhohen Fenstern sowie komplett neue Uniformen für die Mitarbeiter, die die Neugestaltung abrunden.

Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit: Als erstes Gebäude im Bundesstaat New York, das die LEED v5 Platinum-Zertifizierung erhalten hat, setzt das Empire State Building Maßstäbe für einen hocheffizienten Gebäudebetrieb mit branchenführender Energieeffizienz und einem klaren Weg zu Netto-Null-Emissionen bis 2030. Durch eine wegweisende Nachrüstung und kontinuierliche Innovation hat sich der ikonische Turm zu einem der energieeffizientesten Gebäude der Welt entwickelt und zeigt damit, wie historische Wahrzeichen die Zukunft nachhaltiger Immobilien weisen können. Um diese Vorreiterrolle über das eigene Portfolio hinaus auszuweiten, hat der Empire State Realty Trust das Open-Source-"Empire Building Playbook: An Owner's Guide to Low Carbon Retrofits" mitentwickelt eine einzigartige Ressource, die Gebäudeeigentümer weltweit mit praktischen Strategien ausstattet, um den Betrieb zu modernisieren, die Effizienz zu steigern und langfristige Nachhaltigkeitsziele mit nachgewiesener Rentabilität zu erreichen.

"Seit fast einem Jahrhundert ist das Empire State Building ein absolutes Muss und zählt zu den beliebtesten Aktivitäten in NYC für Reisende aus aller Welt", sagte Dan Rogoski, General Manager des Empire State Building Observation Deck. "Von globalen Führungspersönlichkeiten bis hin zu Ikonen der Popkultur haben wir die Welt im 'berühmtesten Gebäude der Welt' willkommen geheißen und unsere Gäste erleben heute ein vollkommen neu gestaltetes Observation Deck, das nach wie vor Maßstäbe für immersive Attraktionen setzt und die Liste der besten Aussichtsplattformen in NYC anführt."

Im Laufe des Jahres 2026 werden weitere Jubiläumsveranstaltungen, Kooperationen und Erlebnisse bekannt gegeben. Reservierungen für das Empire State Building Observation Deck können online unter esbnyc.com getätigt werden.

Bilder und B-Roll-Material mit Archivaufnahmen des Empire State Building, der Empire State Building Observation Deck Experience sowie den charakteristischen Beleuchtungen finden Sie hier.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt" im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan empor. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observation Deck Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten Observatorium im 86. Stock, dem einzigen 360-Grad-Freiluftobservatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern einen Überblick über ihre gesamte New York City-Erfahrung und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seiner aktuellen Bedeutung in der Popkultur. Die Empire State Building Observation Deck Experience begrüßt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde in den Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2026: Best of the Best Things to Do als die Nummer 1 der Top-Attraktionen in den USA, als "America's Favorite Building" vom American Institute of Architects, das beliebteste Reiseziel der Welt von Uber und die Nummer 1 der Attraktionen in New York City in der Ultimate Travel List von Lonely Planet ausgezeichnet. Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für die Empire State Building Observation Deck Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Quelle: Empire State Realty Trust, Inc.

Kategorie: Empire State Building

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