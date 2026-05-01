Die Aktie von Under Armour bewegt sich nach einem furiosen Jahresauftakt und einer starken Korrektur weiterhin in einem Umfeld aus Restrukturierung, rückläufigen Umsätzen und vorsichtiger Turnaround-Phantasie. Trotz operativer Schwierigkeiten bleibt das Papier für einige Investoren interessant, weil die Bewertung bereits viele Risiken widerspiegelt und damit Spielraum für positive Überraschungen bietet. Der Sportartikelhersteller Under Armour befindet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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