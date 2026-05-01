Paul Tudor Jones sagte den Crash von 1987 voraus. Jetzt warnt der Star-Trader erneut vor gefährlich hohen Bewertungen, neuen Börsengängen und einer möglichen Kettenreaktion an den Märkten. Der Schwarze Montag vom 19. Oktober 1987 bleibt einer der dramatischsten Börsentage der Geschichte. Damals brachen die Aktienmärkte weltweit ein. Der Dow-Jones-Industrieindex verlor an einem einzigen Tag über 20 Prozent. Die Märkte waren damals bereits zuvor nervös, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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