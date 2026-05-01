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01.05.2026 13:11 Uhr
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Apple Aktie: Rekordzahlen und CEO-Wechsel - Jetzt einsteigen?

Apple hat die Erwartungen der Wall Street im zweiten Geschäftsquartal deutlich übertroffen und eine beeindruckende Umsatzprognose für das laufende Quartal vorgelegt. Trotz Herausforderungen in der Lieferkette und einem historischen Wechsel an der Unternehmensspitze zeigt sich der Technologieriese widerstandsfähig. Für Anleger, die in Qualitätswerte investieren und aktuell Aktien kaufen möchten, liefert dieser Bericht entscheidende Einblicke in die zukünftige Strategie unter neuer Führung.

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