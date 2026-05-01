© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhotoSanDisk hat gerade ein Quartal hingelegt, das die Wall Street sprachlos macht - und gleichzeitig einen Plan präsentiert, der den berüchtigten Boom-Bust-Zyklus der Speicherchip-Branche ein für alle Mal brechen soll.Kaum eine Aktie hat den Boom bei Speicherchips so stark genutzt wie die Papiere von SanDisk. Vor 12 Monaten noch für rund 40 US-Dollar zu haben, erreichte die Sandisk-Aktie am Donnerstag die Marke von 1.100 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel gaben die Papiere allerdings rund 5 Prozent nach. Das US-Unternehmen hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen nicht nur Analysten überrascht. Fast sechs Milliarden US-Dollar Umsatz, und das bei einer Bruttomarge von über 78 Prozent. Der …Den vollständigen Artikel lesen
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