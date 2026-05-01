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Dow Jones News
01.05.2026 15:39 Uhr
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MÄRKTE USA/Rekordjagd könnte mit stark verminderter Dynamik weiterlaufen

DJ MÄRKTE USA/Rekordjagd könnte mit stark verminderter Dynamik weiterlaufen

DOW JONES--Nach der Vortagesrally mit neuen Rekordständen könnte die Wall Street am Freitag noch einen Tick weiterlaufen. Die Aktienterminmarkt deutet einen gut behaupteten Handelsbeginn an. Für gute Laune sorgt der Geschäftsausweis von Apple, der Kurs des Technologiegiganten steigt vorbörslich um 3,6 Prozent. Der iPhone-Hersteller hat die Gewinn- und Umsatzerwartungen des Marktes für das erste Quartal übertroffen. Händler sprechen von einem Abschiedsgeschenk des scheidenden CEO Tim Cook an seinen Nachfolger John Ternus und loben starke Mobiltelefon-Verkäufe bei soliden Margen.

Zudem machen am Markt Schlagzeilen die Runde, wonach ein US-Regierungsbeamter die Feindseligkeiten mit Iran für beendet erklärt haben soll. Allerdings scheint es sich dabei um einen juristischen Schachzug zu handeln, um eine Kongressabstimmung zu umgehen. Es gibt es unterschiedliche Auslegungen zum genannten Fristende. Am Markt nimmt man die Schlagzeilen daher nicht besonders ernst.

Der solide Start in die Berichtssaison hat das Vertrauen der Anleger in die US-Wirtschaft gestärkt und die Sorgen über den Krieg im Nahen Osten, der die Ölpreise in die Höhe getrieben hat, gemildert. Gleichwohl scheint am Gesamtmarkt die Luft etwas raus zu sein, den große Sprünge dürfte die US-Börse beim Start in den Mai nicht vollziehen. S&P-500 und Nasdaq-Indizes verbuchten im April ihre besten Monate seit 2020 und schlossen am Vortag auf Allzeithochs. Da werde die Luft dünner, merkt ein Händler an und verweist auf die weiter klar über der Marke von 100 Dollar liegenden Ölpreise.

"Die globalen Märkte befinden sich in einer dieser seltsamen Phasen, in denen die Nachrichten chaotisch wirken, aber der Markt selbst fast unverwundbar erscheint. (...) Wenn der Ölpreis für längere Zeit im Bereich von 100 Dollar pro Barrel bleibt, werden die gesamtwirtschaftlichen Kosten irgendwann schwerer zu ignorieren sein, aber im Moment sind die Unternehmensgewinne das größere Thema", erläutert Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. 

=== 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,89 +0,00    3,89      3,87 
5 Jahre       4,03 +0,01    4,03      4,00 
10 Jahre      4,39 -0,00    4,39      4,36 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:29 
EUR/USD      1,1757  +0,2   0,0027     1,1730   1,1691 
EUR/JPY      184,15  +0,2   0,4400     183,71  187,2500 
EUR/CHF      0,917  +0,1   0,0005     0,9165   0,9237 
EUR/GBP      0,8625  +0,1   0,0004     0,8621   0,8669 
USD/JPY      156,6  +0,0   0,0300     156,57  160,2200 
GBP/USD      1,3628  +0,2   0,0028      1,36   1,3485 
USD/CNY      6,8273  -0,2  -0,0102     6,8273   6,8380 
USD/CNH      6,8316  +0,0   0,0005     6,8311   6,8424 
AUS/USD      0,7202  +0,0   0,0003     0,7199   0,7130 
Bitcoin/USD  77.980,40  +2,0  1.516,99    76.463,41 76.240,38 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     103,61  -1,4   -1,46     105,07 
Brent/ICE     110,92  +0,5    0,52     110,40 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.589,63  -0,7   -31,96    4.621,59 
Silber       74,24  +0,7    0,51      73,74 
Platin     1.986,78  +0,1    1,25    1.985,53 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

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