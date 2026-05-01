Brightfin-Kunden treiben ihr Geschäft mit der ersten KI-nativen Plattform zur Kostenoptimierung voran

Brightfin, die einzige ITFM- und Technology-Expense-Management-Lösung, die nativ auf ServiceNow basiert, gab heute eine KI-native Architektur bekannt, die das IT-Ausgabenmanagement grundlegend verbessert. Anstatt KI nachträglich an Altsysteme anzubinden, hat Brightfin Intelligenz von Grund auf entwickelt beginnend bei den Daten über den Aufbau kontextueller Relevanz bis hin zur Bereitstellung von KI-Agenten, welche die Sprache des IT-Finanzwesens beherrschen.

Das einheitliche "Budget-to-Billing"-Datenmodell von Brightfin schafft eine stabile, kontrollierte Basis, die Verträge, Rechnungen, Inventar und Budgets in einer einzigen "Single Source of Truth" vereint kein externes ITFM-Tool und kein natives Plattformmodul kann dies replizieren. Dieses strukturierte finanzielle Rückgrat, das speziell für IT-Ausgaben in Unternehmen entwickelt wurde, schafft die Voraussetzung für alles, was darauf aufbaut.

Eine kontextbewusste, KI-native Intelligenz-Schicht erkennt Zusammenhänge über den gesamten IT-Finanzlebenszyklus hinweg etwa welche Anbieter welchen Services zugeordnet sind, welche Verträge bald ablaufen und welche Kostenanomalien Aufmerksamkeit erfordern noch bevor ein Nutzer danach fragt.

Die KI-native-Plattform von Brightfin erlaubt es Nutzern, in natürlicher Sprache zu arbeiten. Teams decken fehlende Rechnungen oder abgelaufene Verträge auf, erstellen Berichte, navigieren durch komplexe Arbeitsabläufe und erhalten Echtzeit-Updates zum Status. Die Agenten beantworten nicht nur Fragen, sondern optimieren Arbeitsabläufe und ermöglichen messbare Kostenersparnisse.

"Der Großteil der KI in diesem Bereich ist lediglich ein Feature. Bei Brightfin ist sie das Produkt", sagte Andrew Hartwyk, Chief Product Officer bei Brightfin. "Wir haben mit dem fundiertesten IT-Finanzdatenmodell am Markt begonnen, gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Bereich, und daraus eine Intelligenz entwickelt, die das Fachgebiet wirklich versteht. Diesen Unterschied werden Kunden sofort spüren."

Damit ist die erste Phase der KI-Roadmap von Brightfin abgeschlossen. In der zweiten Phase geht es um KI-gestützte Optimierung, um den Teams, denen Unternehmen bereits die Verwaltung ihrer Rechnungen anvertrauen, eine Lösung an die Hand zu geben, die proaktiv Einsparpotenziale identifiziert und direkt umsetzt.

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Über Brightfin

Brightfin hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu gestalten, in der jede technologische Entscheidung auf fundierten finanziellen Daten, operativer Klarheit und intelligenter Automatisierung basiert damit Unternehmen ihre Gesamtkosten senken und in wichtige Innovationen reinvestieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brightfin.com.

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