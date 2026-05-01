Eigentlich ist es business as usual: Ifo-Präsident Clemens Fuest geht im weiteren Sinne seiner Arbeit nach und präsentiert eine Reformagenda für die ausblutende deutsche Wirtschaft. Auftraggeber ist der Verband der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Ergebnis dieses intensiven wirtschaftspolitischen Brainstormings des staatlichen Ifo-Instituts ist eine altbekannte und in tausendfacher Variation durchgekaute Litanei. Von Bildungsreform über Bürokratieabbau bis D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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