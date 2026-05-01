1. Mai 2026 / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FWB:OY4, OTCQB: MOGMF) ("Mogotes" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/) freut sich, die Entdeckung eines großen, oberflächennahen Goldbrekzien-Systems und eines unterlagernden Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyrs in seinem Zielgebiet Cruz del Sur bekannt zu geben, das Teil des Projekts Filo Sur im argentinischen Vicuña-Bezirk ist. Das System erstreckt sich über eine geophysikalische Grundfläche von 4,0 x 0,5 km, liegt im Vergleich zu anderen Zielgebieten auf einer niedrigeren Höhe, ist größtenteils von einer dünnen Deckschicht verdeckt und bleibt in alle Richtungen sowie in der Tiefe offen.

Diese Pressemitteilung präsentiert Ergebnisse aus den Prospektionsgebieten Cruz del Sur und Stockwork Hills (Abbildungen 1-3). Die Bohrungen im aussichtsreichen nördlichen Zielcluster Luz del Sol - Meseta (Abbildung 4) werden fortgesetzt und so lange fortgeführt, wie es die Saison zulässt; die Analyseergebnisse aus diesem Gebiet werden für Juni erwartet.

Highlights

Neue Entdeckung einer oberflächennahen Gold-Zink-Brekzie: 24 m mit 1,01 g/t Au (FS_DDH_007) innerhalb von 120 m mit 0,52 g/t Au ab einer Tiefe von nur 24 m.

Unterlagernder Gold-Kupfer-Porphyr bestätigt: 62 m mit 0,62 g/t Au und 800 ppm Cu (FS_DDH_006) innerhalb eines 258 m langen Abschnitts mit 0,36 g/t Au und 744 ppm Cu.

Die Kupfergehalte nehmen mit der Tiefe zu, was auf ein Potenzial für höhere Gehalte unterhalb des derzeitigen Bohrbereichs hindeutet.

Bislang wurde nur ein Bruchteil der weitgehend mit Kies bedeckten Zielfläche von 4,0 x 0,5 km untersucht, und das System ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen.

Oberflächennahe Gold-Zink-Brekzie, neue Entdeckung, zutage tretend bis gering mächtig bedeckt (Abbildungen 2 und 3): FS_DDH_007: 120 m mit 0,52 g/t Au und 0,18 % Zn ab 24 m, einschließlich 24 m mit 1,01 g/t Au und 0,34 % Zn ab 98 m. FS_DDH_005: 66 m mit 0,44 g/t Au und 0,27 % Zn ab 64 m, einschließlich 24 m mit 0,62 g/t Au und 0,47 % Zn ab 74 m.

Unterlagernder Gold-Kupfer-Molybdän-Porphyr, geschichtet und Stockwork-Gangbildungen (Abbildungen 2 und 3): FS_DDH_006: 258 m mit 0,36 g/t Au und 744 ppm Cu ab 158 m, einschließlich 62 m mit 0,62 g/t Au und 800 ppm Cu ab 164 m. FS_DDH_006: 328 m mit 0,32 g/t Au und 962 ppm Cu ab 458 m, einschließlich 56 m mit 0,40 g/t Au und 0,11 % Cu ab 688 m.



Begrenzte Bohrarbeiten, große Ausdehnung: Nur ein kleiner Teil des durch magnetische Untersuchungen und IP-Geophysik definierten, unter gering mächtigen Deckschichten liegenden 4,0 x 0,5 km großen Au-Cu-Mo-Zn-Ziels wurde mittels Bohrungen überprüft, wobei sich die Bohrungen auf Ausbisse konzentrierten, die durch die Kiesdecke hindurchragen (Abbildung 1). Der Großteil des Systems ist noch nicht überprüft. Die Geologen von Mogotes gehen davon aus, dass sich unter einer relativ geringmächtigen Deckschicht ein vollständig erhaltener Brekzien-Porphyr-Komplex befindet. Das System liegt an der Schnittstelle der regionalen Verwerfungssysteme Macho Muerto (NW) und Mogotes (NE) und stimmt mit IP-Aufladbarkeits-, MT-Leitfähigkeits- und VRMI-Magnetikanomalien überein.

Offener, oberflächennaher Goldkorridor: Bohrungen und Schürfarbeiten in der Au-Zn-Zone Cruz del Sur haben eine Gold-Zink-Mineralisierung innerhalb einer mehrphasigen magmatisch-hydrothermalen Brekzie sowie eine disseminierte Mineralisierung in Einheiten der vulkanischen Wirtsstratigrafie aufgedeckt. Die Mogotes-Bohrungen und die neuen Schürfgrabenergebnisse dieser Saison (Abbildung 2) haben einen über 500 m langen, offenen Goldkorridor umrissen, der als Ankerpunkt für die künftige Exploration nach oberflächennahen und potenziell hochgradigeren Au-Zn-Ausläufern dienen wird.

Porphyr in der Tiefe, steigende Kupfergehalte: Tiefere Bohrungen unterhalb der Brekzie (Abbildung 3) haben eine Reihe von hochgradigen Diorit-Porphyr-Stöcken durchteuft, die lokal dicht geschichtete und stockwerkartige Gangbildungen mit vielversprechenden Au-Cu-Mo-Gehalten beherbergen. Die Kupfergehalte scheinen mit zunehmender Tiefe anzusteigen, was auf ein Potenzial für höhergradige Au-Cu-Mo-Vorkommen in der Tiefe und an anderen Stellen innerhalb des größeren geophysikalischen Erfassungsbereichs hindeutet. Die Weiterverfolgung dieses Porphyr-Potenzials ist eine Priorität für das Programm 2026-27.

Laufende Bohrungen an den nördlichen Zielen

Das Bohrprogramm wird im Zielcluster Luz del Sol - Meseta südlich der Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte Filo del Sol von BHP - Lundin fortgesetzt (siehe Abbildung unten). Die Bohrgeräte bohren derzeit im vorrangigen Ziel Luz del Sol, wo das Mogotes-Team vielversprechende geologische Merkmale dokumentiert hat. Die Analyseergebnisse werden voraussichtlich im Juni bekannt gegeben, vorbehaltlich der Laborzeitpläne.

Allen Sabet, President und CEO, kommentierte:

"Diese Ergebnisse stellen eine echte Entdeckung dar - ein System, das wir von der geophysikalischen Erkundung bis zur Bestätigung durch Bohrungen verfolgt haben. Cruz del Sur ist groß, oberflächennah sowie gut zugänglich und bleibt in alle Richtungen sowie in der Tiefe offen. Auch wenn diese ersten Abschnitte noch in einem frühen Stadium sind, geben uns das Ausmaß des Fußabdrucks und die Art und Weise, wie die Kupfergehalte mit der Tiefe zunehmen, einen klaren Plan vor: Wir werden nach höhergradigem Gold in der oberflächennahen Brekzie suchen und den Porphyr untersuchen, wo die geophysikalischen Untersuchungen auf stärkere Kupfervorkommen in der Tiefe hindeuten."

"Parallel dazu sind unsere Bohrgeräte in Luz del Sol im Norden im Einsatz, wo die Geologie bislang vielversprechend ist. Die Analyseergebnisse werden für Juni erwartet. Wir verfügen über reichlich Spielraum auf diesem großen Landpaket, und es ist nun klar, dass hier auf dem Projekt Filo Sur mehrere Mineralisierungsereignisse im Spiel sind."

Tabelle 2: Koordinaten und Details der Bohrungen Bohrungsnummer Azimut Neigung Tiefe (m) Koordinatengitter Ostkoordinate Nordkoordinate FS_DDH_004 98,29 -59,65 345,9 WGS 84 / UTM-Zone 19S 437313 6835121 FS_DDH_005 120 -65 458 WGS 84 / UTM-Zone 19S 438642 6836256 FS_DDH_006 140 -75 877 WGS 84 / UTM-Zone 19S 438565 6836172 FS_DDH_007 225 -50 290 WGS 84 / UTM-Zone 19S 438867 6836180 FS_DDH_008 240 -50 461 WGS 84 / UTM-Zone 19S 438756 6836362

Referenzen

1 TSX: LUN. 4. Mai 2025. Pressemitteilung: Lundin Mining gibt erste Mineralressource bei Filo Del Sol bekannt, die eine der weltweit größten Kupfer-, Gold- und Silberressourcen darstellt. Lundin Mining

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Kupfer, Gold und Silber im höffigen Vicuña-Bezirk in Argentinien und Chile konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Filo Sur, grenzt an Lundin Minings Filo del Sol - eine der weltweit größten Kupfer-Gold-Silber-Entdeckungen¹ - und liegt entlang desselben von Norden nach Süden verlaufenden Gürtels wie die Lagerstätten Filo del Sol-Aurora sowie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals.

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Mogotes Metals Inc.

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Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist ein Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

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Mogotes wendet die branchenüblichen Explorationsmethoden und -techniken an. Alle geochemischen Boden-, Fluss-, Gesteins- und Bohrproben werden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Verfahren entnommen. Die geochemischen Untersuchungen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und gemeldet. Proben aus Argentinien werden in Bastbeutel verpackt und mit einem dafür bestimmten LKW zum ALS-Labor in Mendoza, Argentinien, transportiert. Proben aus Chile werden in Bastbeuteln verpackt und an das ALS-Labor in Copiapo, Chile, geliefert. In diesen Einrichtungen wird die Probenaufbereitung (PREP-31B) durchgeführt, die eine Zerkleinerung auf 70 % unter 2 mm, eine Riffelspaltung von 1 kg und eine Pulverisierung auf 85 % kleiner als 75 Mikrometer umfasst. Die aufbereiteten Proben werden zur Gold- und Multielementanalyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Gold (Au-ICP21) wurde mittels Brandprobe und anschließendem ICP-AES-Verfahren an einer 30-g-Probeneinwaage analysiert. Die Proben wurden auch auf eine Reihe von 48 Elementen (ME-MS61) mittels Aufschlusses in vier Säuren und anschließendem ICP-MS-Verfahren analysiert.

Die Analyseergebnisse der Bohrkernproben können aufgrund von oberflächlichen Oxidations- und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der primären Mineralisierung höher, niedriger oder ähnlich wie die Ergebnisse von an der Oberfläche entnommenen Gesteinsproben, Schlitz- und Schürfgrabenproben sein.

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