NEW YORK (dpa-AFX) - Eine starke Quartalsbilanz und gute Geschäftsaussichten von Apple haben dessen Aktienkurs am Freitag nahe an das Rekordhoch vom Dezember geführt. In der Spitze stiegen die Papiere des iPhone-Herstellers um fast sechs Prozent auf gut 287 US-Dollar. Damit kratzten sie an der Höchstmarke von 288,62 Dollar. Apple-Aktien waren der größte Kursgewinner im Leitindex Dow Jones Industrial .

Firmenchef Tim Cook kann den Konzern auf der Zielgeraden seiner Amtszeit weiter als Gewinnbringer präsentieren. Im vergangenen Quartal stieg der Gewinn im Jahresvergleich um gut 19 Prozent auf 29,58 Milliarden US-Dollar (25,2 Mrd Euro). Cook, der den Chefposten am 1. September an den bisherigen Hardware-Manager John Ternus übergibt, verwies auf eine "außergewöhnliche" Nachfrage bei der aktuellen iPhone-Modellreihe.

Mit Blick auf die anstehende Quartalsbilanz hatten sich die Investoren zuletzt zurückgehalten. In den vergangenen zwei Wochen pendelte der Kurs zwischen 265 und 275 Dollar. Diese Konsolidierung auf hohem Niveau haben die Anteilscheine nun nach oben aufgelöst. An der Börse ist das Unternehmen aus Cupertino in Kalifornien mehr als vier Billionen Dollar wert.

Analyst Edison Lee von der Bank Jefferies wies darauf hin, dass Apple zuletzt stark von günstigen Wechselkursen profitiert habe. Das gelte auch für den wichtigen Absatzmarkt China, wo das Unternehmen den Umsatz mit 28 Prozent am stärksten habe steigern können. Dort seien iPhones besonders gefragt gewesen, so der Experte.

Am derzeit strahlenden Himmel könnten jedoch Wolken aufziehen. Lee warnte vor stärker steigenden Preisen für Halbleiter, die in iPhones verbaut werden. "Unsere Erhebungen legen nahe, dass die Preise für Memory-Chips im zweiten Quartal um 70 bis 100 Prozent steigen im Vergleich zum ersten Quartal", so der Analyst. Am Markt werde derzeit jedoch nur mit einer Steigerung von 50 bis 60 Prozent gerechnet. Die Profitabilität drohe also unter Druck zu geraten./bek/jkr/he