© Foto: Vladimir Borovic - Adobe StockEin neuer Krebswirkstoff zeigt Durchbruchspotenzial bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Doch die Bewertung von Revolution Medicines stellt Big Pharma vor ein Milliardenproblem.Die US-Biotechfirma Revolution Medicines steht laut Wall Street Journal (WSJ) kurz vor einem möglichen medizinischen Meilenstein. Ihr Wirkstoff Daraxonrasib könnte erstmals die Überlebenszeit bei Bauchspeicheldrüsenkrebs deutlich verlängern. In einer späten klinischen Studie habe die Pille die Überlebensrate im Vergleich zur Chemotherapie nahezu verdoppelt. Eine Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Damit rückt ein Medikament in Reichweite, das eine der aggressivsten Krebsarten …Den vollständigen Artikel lesen
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