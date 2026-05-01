Der Stopp wichtiger Öllieferungen sorgt für neue Spannungen im Energiemarkt. Deutschland muss sich erneut auf unsichere Versorgungswege einstellen. Besonders eine Raffinerie steht im Fokus der Entwicklung.Transitstopp trifft zentrale RaffinerieSeit dem 1. Mai wird kein kasachisches Rohöl mehr über die Druschba-Pipeline nach Schwedt transportiert. Die Anlage zählt zu den wichtigsten Raffinerien für Berlin, Nordostdeutschland und Teile Polens. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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