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Internationaler Jazztag 2026: Weltweite Feierlichkeiten schließen mit mitreißendem All-Star Global Concert aus Chicago



01.05.2026 / 18:00 CET/CEST

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Tausende von Aufführungen und Veranstaltungen in mehr als 190 Ländern auf allen Kontinenten CHICAGO, 1. May 2026 /PRNewswire/ -- Der 15. jährliche Internationale Jazztag fand seinen mitreißenden Abschluss mit einem historischen All-Star Global Concert in der Gastgeberstadt des Internationalen Jazztages 2026, Chicago. Bei diesem mit Spannung erwarteten Konzert in Chicagos legendärem Lyric Opera House traten über 40 weltberühmte Künstler auf, darunter: Kris Bowers, Dee Dee Bridgewater, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, James Carter, Emmet Cohen, Jacob Collier, Buddy Guy, Kurt Elling, Béla Fleck, Herbie Hancock, Christian McBride, Marcus Miller, Gregory Porter, Dianne Reeves und viele mehr. Das 2026 All-Star Global Concert wurde mit einem lebhaften, vierteiligen Gruß an die Gastgeberstadt Chicago eröffnet, wobei jeder Auftritt das große musikalische Erbe der Stadt widerspiegelte. Dee Dee Bridgewater und Gregory Porter gaben den Ton an mit einem elektrisierenden Duett bei "The In-Crowd", einer Hommage an die Chicagoer Jazzlegende Ramsey Lewis. Ihnen folgte der aus Chicago stammende Herbie Hancock, der seinen Crossover-Hit "Watermelon Man" neu interpretierte, indem er den Blue-Note-Groove der 1960er Jahre nahtlos mit seiner späteren Jazz-Funk-Inkarnation vermischte. Die Feierlichkeiten in Chicago wurden mit der Blueslegende Buddy Guy fortgesetzt - einer prägenden Figur der Chicagoer Bluestradition -, der zusammen mit seinem Schützling Christone "Kingfish" Ingram sein mit einem GRAMMY ausgezeichnetes "Damn Right, I've Got the Blues" vortrug. Jacob Collier beendete die Eröffnungsfeier mit einer herzlichen Hommage an Quincy Jones, dessen Karriere in Chicago geprägt wurde, mit "She's Out of My Life" und "Soul Bossa Nova". Der Abend wurde mit einer mitreißenden, von einem Chor unterstützten Interpretation von "Seems I'm Never Tired of Loving You" von Lizz Wright fortgesetzt, gefolgt von dem innovativen Jazz-Hip-Hop-Fusion-Segment "Funny Rabbit" unter der Leitung von Robert Glasper am Klavier, mit Burniss "Boom Bishop" Travis II, Justin Tyson und DJ Jahi Sundance. Auf folgte eine strahlende Darbietung von "Antes de Ir" von Bia Ferreira aus Brasilien. Béla Fleck machte seinem Titel "Touch and Go" alle Ehre und lieferte eine flinke, forschende Performance, die sich fließend zwischen Bluegrass, Jazz-Fusion und klassischen Einflüssen bewegte. Dianne Reeves verlieh "In a Sentimental Mood" eine leuchtende Tiefe, indem sie die Eleganz von Duke Ellingtons Texten einfing, während Kurt Elling eine gefühlvolle, swingende Interpretation von "Dat Dere" lieferte, einer Komposition von Bobby Timmons, die mit Art Blakey und den Jazz Messengers in Verbindung gebracht wird. Am Ende des Abends stand eine Reihe von ikonischen Jazzwerken im Mittelpunkt. Gonzalo Rubalcaba leitete eine dynamische Darbietung von "Caravan", gefolgt von Gershwins "Summertime", das mit einer Anspielung auf die transformative Interpretation von John Coltrane präsentiert wurde, der das Stück als Instrument für intensive Improvisationen neu definierte. Marcus Miller zollte dann seinem ehemaligen Bandleader Miles Davis mit einer kraftvollen Interpretation von "Tutu" Tribut. Der Internationale Jazztag 2026 endete mit seinem traditionellen Finale, "Imagine", der ewigen Friedenshymne von John Lennon, die das Publikum zu einer Feier der Einheit durch Musik bewegte. Der Internationale Jazztag wurde in 196 Ländern und allen 50 US-Bundesstaaten mit Auftritten, Bildungsprogrammen und gemeinnützigen Initiativen gefeiert. In der Gastgeberstadt Chicago wurde der Internationale Jazztag gemeinsam von Quintin Primo III, Michael Reschke und Andrew Pritzker geleitet und maßgeblich von Capri Capital, GCM Grosvenor, GRoW @ Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group und TAWANI Foundation unterstützt. United, der Global Airline Partner des Internationalen Jazztages, stellte den Flugtransport und zusätzliche Unterstützung für Künstler und Pädagogen zur Verfügung. Über den Internationalen Jazztag: Im Jahr 2011 erklärte die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) den 30. April offiziell zum Internationalen Jazz-Tag , um den Jazz und seine diplomatische Rolle, Menschen in allen Teilen der Welt zu vereinen, hervorzuheben. Der Internationale Jazztag wird von UNESCO-Generaldirektor Khaled El-Enany und dem legendären Jazzpianisten und Komponisten Herbie Hancock geleitet, der als UNESCO-Botschafter für den interkulturellen Dialog fungiert. Das Herbie Hancock Institute of Jazz ist die federführende gemeinnützige Organisation, die mit der Planung, Förderung und Durchführung dieses jährlichen Festes beauftragt ist. Der Internationale Jazztag hat sich zu einer globalen Bewegung entwickelt, die jährlich mehr als Milliarden Menschen durch Auftritte, Bildungsprogramme, Initiativen in den Gemeinden, Radio, Fernsehen und Streaming sowie elektronische, gedruckte und soziale Medien erreicht. Weitere Informationen zum Internationalen Jazztag finden Sie unter www.jazzday.com und www.unesco.org/jazzday . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2970857/IJD_Global_Concert.jpg

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