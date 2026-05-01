© Foto: Seth Wenig - APNotenbanken stehen vor einem Dilemma: Inflation bekämpfen, Wirtschaft stützen und Schuldenlast managen. Welche Auswirkungen hat das auf die Märkte? Robert Halver erklärt, wie Aktien in dieser Krise profitieren können.In der aktuellen Gemengelage an den Finanzmärkten stehen Notenbanken vor einer schwierigen Herausforderung: Sie sollen die Inflation bekämpfen, gleichzeitig jedoch die Wirtschaft stützen und die immense Schuldenlast im Zaum halten. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, erklärt, warum diese Aufgabe heute komplexer ist als je zuvor. Früher war es einfach: Bei steigender Inflation reagierten Notenbanken mit Zinserhöhungen. Doch angesichts der globalen …Den vollständigen Artikel lesen
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