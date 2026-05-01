Grindr Inc. (NYSE: GRND), Global Gayborhood in Your Pocket, gab heute bekannt, dass Rob Solomon, Lisa Gersh und Fadi Hanna bei der Jahreshauptversammlung am 2. Juni 2026 als Kandidat*innen für die Wahl ins Board of Directors aufgestellt wurden.

Rob Solomon ist ein höchst erfahrener CEO der Technologiebranche mit Erfahrung in den Bereichen Verbraucherinternet und Marktplätze. Er bekleidete Rollen als CEO und COO bei skalierten Plattformen, darunter GoFundMe, Groupon und Kayak-Vorgänger SideStep, und ist derzeit CEO der führenden Elektroluftfahrtfirma H55. Lisa Gersh ist CEO und langjährige Direktorin börsennotierter Unternehmen mit tiefgreifender Erfahrung in den Bereichen Verbrauchermarken, Medien und Kommerz. Seit dem Jahr 2010 gehört sie dem Vorstand von Hasbro (NASDAQ: HAS) an, und sie hat Firmen wie Oxygen Media, GOOP und Alexander Wang geleitet. Fadi Hanna ist Chief Risk Officer bei Bloomberg L.P. und beaufsichtigt dort unternehmensweite Betriebsrisiken. Davor war er für J.P. Morgan tätig und gehörte dem Board von Immigration Equality an.

"In den vergangenen Jahren haben wir ein starkes Fundament für Grindr als börsennotiertes Unternehmen aufgebaut", erklärte George Arison, Chief Executive Officer von Grindr. "Jetzt verstärken wir das Board für das nächste Kapitel mit mehr strategischer Tiefe und Betriebs- und Geschäftsleitungserfahrung. Rob Solomon und Lisa Gersh bringen CEO-Erfahrung mit in der Leitung skalierter und verbraucherorientierter Plattformen und Marken, und Fadi Hanna verfügt über tiefgreifende Fachkenntnisse in den Bereichen Risiko und Aufsicht. Zusammen bringen sie wichtige neue Elemente ein, die unserem Vorstand beim weiteren Aufbau des Geschäfts helfen können."

"Die Nominierung von Rob, Lisa und Fadi spiegelt unseren kontinuierlichen Fokus auf starke, unabhängige Unternehmensführung wider", so J. Michael Gearon Jr., Lead Independent Director von Grindr. "Wir berufen neue Direktoren mit hervorragender Führungs- und Betriebserfahrung, die dem Board helfen werden, die nächste Phase der Unternehmensgeschichte zu unterstützen und langfristigen Wert zu schaffen."

Grindr führte eine umfassende Suche nach neuen Direktorkandidaten durch, darunter bei etablierten Personalberatungsfirmen, um Personen mit der notwendigen Betriebs- und Führungserfahrung für die nächste Unternehmensphase ausfindig zu machen. Solomon, Gersh und Hanna wurden aus einer breit gefächerten Kandidatenliste ausgewählt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter investors.grindr.com.

ÜBER ROB SOLOMON

Rob Solomon ist Chief Executive Officer von H55, einem in der Schweiz ansässigen führenden Unternehmen im Bereich zertifizierter Elektroantriebs- und Energiespeichersysteme für die Luftfahrt, wo er die Expansion des Unternehmens in die USA und die Kommerzialisierung nachhaltiger Luftfahrttechnologien vorantreibt. Mit mehr als 25-jähriger Erfahrung in der Skalierung bahnbrechender Technologieplattformen bekleidete Solomon früher die Position des Chairman und CEO von GoFundMe und transformierte dieses Unternehmen in die weltweit größte Plattform für individuelle Spenden und beaufsichtigte Spenden in Milliardenhöhe zur Unterstützung medizinischer, schulischer und kommunaler Anliegen. Seine Laufbahn ist beständig gekennzeichnet von betrieblichen Spitzenleistungen, rapidem Superwachstum und Plattforminnovation: als President und COO von Groupon (NASDAQ: GRPN) skalierte er das Unternehmen von rund 100 auf über 5.000 Mitarbeitende mit explosivem Umsatzwachstum. Zu seinen früheren Rollen gehörten die Leitung des Handelsgeschäftsbereichs von Yahoo Anfang der 2000er Jahre, die Umkehr von Sidestep (Zusammenschluss mit Kayak) und Risikokapitalinvestition/Beratung bei Accel Partners. Früher gehörte er dem Board of Directors von HomeAway und High Gear Media an.

ÜBER LISA GERSH

Lisa Gersh verfügt über Erfahrung als Führungskraft, Board-Mitglied eines börsennotierten Unternehmens und in der strategischen Leitung mit tiefgreifenden Fachkenntnissen in der Skalierung verbraucherorientierter Marken und Plattformen. Derzeit ist sie Board-Mitglied von Starz Entertainment (Nasdaq: STRZ), Hasbro, Inc. (Nasdaq: HAS) und Jones Road Beauty. Früher bekleidete sie die Position des CEO bei mehreren renommierten Unternehmen, darunter Martha Stewart Living Omnimedia (NYSE: MSO), GOOP (Gwyneth Paltrows Lifestyle-Marke) und Alexander Wang, und davor war sie Mitbegründerin und President und COO von Oxygen Media, wo sie das Wachstum des Unternehmens förderte und an der Veräußerung an NBCUniversal mitwirkte. Ihre Laufbahn umfasst Markeninnovation, betriebliche Spitzenleistungen, Verbraucher-Engagement und transformatives Wachstum in den Bereichen Medien, Lifestyle, E-Kommerz und Mode unter Nutzung einer starken juristischen Basis aus ihrer früheren Laufbahn als Juristin bei Debevoise Plimpton.

ÜBER FADI HANNA

Fadi Hanna ist Chief Risk Officer bei Bloomberg LP, wo er für die Identifizierung, Überwachung und Minderung diverser Risiken im globalen Geschäftsbetrieb des Unternehmens verantwortlich ist. Er beaufsichtigt das globale Risikoprogramm in den Geschäftsbereichen Finanzen, Technologie, Daten und Medien. Vor seiner Rolle als CRO war er mehrere Jahre lang Global Chief Compliance Officer des Unternehmens. Davor war er Managing Director of Compliance bei J.P. Morgan im Geschäftsbereich Investment Bank und Asset Wealth Management, wo er das Führungsteam zu Treuhänder- und Interessenkonfliktauflagen beriet. Außerdem war Fadi Hanna Board-Mitglied für Immigration Equality, eine führende gemeinnützige LGBTQ+-Organisation, die kostenlose direkte Rechtsberatung, politische Interessenvertretung und Rechtsvertretung für LGBTQ+- und HIV-positive Immigranten bereitstellt.

ÜBER GRINDR INC.

Mit durchschnittlich 15 Millionen aktiven Nutzern pro Monat hat sich Grindr zum Global Gayborhood in Your PocketTM entwickelt und verfolgt die Mission, eine Welt zu schaffen, wo das Leben für unsere globale Community frei, gleichberechtigt und gerecht zugeht. Grindr ist in 190 Ländern und Territorien verfügbar und ist für seine Nutzer oft der bevorzugte Weg, sich miteinander in Verbindung zu setzen, sich auszudrücken und die eigene Umgebung zu erkunden. Seit 2015 hat Grindr for Equality dazu beigetragen, die Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit von Millionen von LGBTQ+-Menschen zusammen mit anderen Organisationen in allen Regionen der Welt zu fördern. Grindr unterhält Büros in West Hollywood, der Bay Area, Chicago und New York. Die Grindr App ist im App Store und bei Google Play zu finden.

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