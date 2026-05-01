© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIIn Kanada erlebt der Markt für illegale Online-Kredite einen Boom. Zinssätze von bis zu 1.800 Prozent schockieren. Grund ist ausgerechnet ein Zinsdeckel. Ähnliches könnte auch den USA drohen. Die Hintergründe. Es klingt wie Wucher aus einer anderen Zeit, doch ein neuer Kreditschock spielt sich online ab. In Kanada boomt ein Schattenmarkt für kurzfristige Darlehen mit effektiven Jahreszinsen von über 1.800 Prozent. Besonders brisant: Auch in den USA warnen Banker bereits vor ähnlichen Folgen, sollten Kreditkartenzinsen stark gedeckelt werden. Der Fall von Laura Pelletier, über den Bloomberg berichtet, zeigt, wie schnell aus einem finanziellen Engpass ein persönlicher Albtraum entstehen kann. …Den vollständigen Artikel lesen
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