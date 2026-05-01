Weil Claude Mythos fatale Auswirkungen auf die IT-Sicherheit haben könnte, hält Anthropic sein neues KI-Modell unter Verschluss. Will der Anbieter damit Ängste schüren - oder für Sicherheit sorgen? OpenAI und Anthropic liefern sich seit Langem einen erbitterten Wettbewerb. Zuletzt hat OpenAI-Chef Sam Altman erneut gegen die Konkurrenz ausgeteilt. Wie Techcrunch berichtet, kritisierte er Anthropic dafür, den Zugang zum neuen Modell Claude Mythos einzuschränken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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