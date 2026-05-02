XRP Kurs bei 1,40 Dollar, warum 35 Millionen Token die Börsen verlassen haben

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Fast 35 Millionen XRP haben an einem einzigen Tag die Handelsplattformen verlassen, und 94,4 Prozent des Volumens stammten von Großanlegern. Dieses Whale-Signal ist in den letzten zwei Jahren nur zweimal aufgetaucht, und beide Male folgte ein starker Kursanstieg. Trotzdem hängt der XRP Kurs bei 1,40 Dollar fest und schafft es nicht, den Widerstand bei 1,45 Dollar zu durchbrechen. Spot-ETFs verzeichneten im April Zuflüsse von 83,9 Millionen Dollar, der stärkste Monat seit Dezember 2025. Rakuten Wallet in Japan erlaubt jetzt den Tausch von Rakuten-Punkten in XRP, nutzbar bei über fünf Millionen Händlern. Doch weder ETF-Zuflüsse noch die Rakuten-Integration haben den Kurs bisher bewegt. Dieser Artikel analysiert, warum der Token trotz starker Fundamentaldaten stagniert. Anschließend schauen wir auf ein Presale-Projekt, das von der Seitwärtsbewegung des Marktes profitiert. Die Frage ist nicht ob, sondern wann sich das aktuelle Gleichgewicht auflöst.

XRP Kurs April 2026: Rekord-ETF-Zuflüsse treffen auf hartnäckigen Widerstand

Am 24. April verließen 34,94 Millionen XRP die Börsen, wobei 94,4 Prozent des Volumens von Walen stammten, wie 24/7 Wall St berichtet. Dasselbe Whale-Abflussmuster trat bisher nur zweimal auf, vor dem 525-Prozent-Anstieg Ende 2024 und vor dem 71-Prozent-Anstieg Mitte 2025. Der Kurs reagierte diesmal nicht, weil 1,16 Milliarden XRP an Overhead-Supply bei 1,45 Dollar jeden Ausbruchsversuch blockieren. Rund 60 Prozent des umlaufenden Angebots werden zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von 1,44 Dollar gehalten, was bedeutet, dass Millionen von Wallets bei jedem Anstieg in diese Zone verkaufen wollen.

Spot-XRP-ETFs verzeichneten an 11 der letzten 13 Handelstage Zuflüsse mit einem Gesamtvolumen von 82,42 Millionen Dollar laut SoSoValue-Daten, wie CoinCentral berichtet. Der April erreichte damit netto fast 83,9 Millionen Dollar und kehrte die 31,16 Millionen Dollar an Abflüssen aus dem März um. Rakuten Wallet erlaubt japanischen Nutzern jetzt, Rakuten-Punkte direkt in XRP umzutauschen, und der Token hat die zweithöchste bullische Stimmung in sozialen Medien seit zwei Jahren erreicht.

Technisch handelt der Token in einem symmetrischen Dreieck mit niedrigeren Hochs und höheren Tiefs, das auf eine entscheidende Bewegung hindeutet. Ein Wochenschluss über 1,50 Dollar würde den Weg in Richtung 2,15 Dollar öffnen, während ein Bruch unter 1,38 Dollar den Kurs in Richtung 0,98 Dollar drücken könnte.

Der CLARITY Act, der XRP als digitalen Rohstoff einstufen würde, steckt seit Monaten im Senat fest, und über 120 Krypto-Firmen haben am 23. April einen Brief an den Bankenausschuss geschrieben. Standard Chartered hält ein Jahresendziel von 2,80 Dollar, aber Bitwise sieht 5 Dollar erst 2027. Der XRP Kurs braucht mehrere Katalysatoren gleichzeitig, und wer nicht Monate auf Gesetzgebung warten will, findet die Alternative in einem Markt, der seinen eigenen Zeitplan hat.

Pepeto: Der Presale, der Kapital von der XRP-Seitenlinie anzieht

Während XRP zwischen 1,30 und 1,50 Dollar feststeckt und auf politische Entscheidungen wartet, fließt Kapital in eine Position, die ihren eigenen Katalysator mitbringt. Das Binance-Listing ist der Moment, der den Preis neu bestimmt, und dieser Moment hängt nicht von Senatoren ab.

Der Gründer des originalen Pepe Coin leitet das Projekt, ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Team mit, und jeder Vertrag wurde von SolidProof geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was Käufern eine unabhängige Sicherheitsebene bietet. Das zentrale Produkt hinter Pepeto ist ein bereits laufender Exchange, der Kapital schützt, während es wächst. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, sodass Halter keinen Wert durch Transfergebühren verlieren. PepetoSwap führt Trades mit null Gebühren aus, damit jeder Dollar Gewinn dort bleibt, wo er hingehört.

Anders als XRP bei 1,40 Dollar, wo Widerstand jeden Versuch über 1,45 Dollar blockiert, steht Pepeto unter dem Listingpreis, und der Abstand zwischen Einstieg und offenem Markt ist der Raum, in dem Vervielfachung stattfindet. Ein kleiner Einstieg heute bietet die Art von Distanz, die XRP bei 1,40 Dollar Widerstand nicht liefern kann.

Der originale Pepe Coin erreichte eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar ohne ein einziges funktionierendes Produkt, und Pepeto betreibt bereits einen Exchange mit Tools, die Pepe nie hatte, was den logischen Boden über dem setzt, was null Funktionalität erreicht hat. Über 9,72 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, während Angst jede Schlagzeile dominierte. Die CoinMarketCap-Vorschauseite zeigt, dass der Launch sich nähert. Die Wallets, die diesen Presale füllen, warten nicht darauf, dass XRP 1,45 Dollar durchbricht, bevor sie die Position einnehmen, die der Listing-Tag neu bewertet.

Fazit

Die XRP Kurs Nachrichten mit Rekordtransaktionen und einem festgefahrenen Preis erzählen die Geschichte, die jeder Zyklus schreibt. XRP gewinnt an Nutzen, ohne an Wert zu gewinnen. Der Abstand vom Presale zum Listing liefert für Wallets, die während der Angstphase eingestiegen sind, was ein seitwärts handelnder Large Cap nicht bieten kann. Jeder Zyklus produziert dieselben zwei Gruppen: die, die während der Angst eingestiegen sind, und die, die gewartet haben. Das Listing trennt diese Gruppen, und 9,72 Millionen Dollar auf Pepetoswap.com zeigen, welche Seite kalkulierendes Kapital bereits gewählt hat. Wenn der Handel beginnt, ist der Presale-Einstieg für immer vorbei.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum steigt der XRP Kurs nicht trotz Rekord-ETF-Zuflüssen im April?

Spot-ETFs verzeichneten im April 83,9 Millionen Dollar an Zuflüssen, aber XRP steckt zwischen 1,30 und 1,50 Dollar fest. Rund 60 Prozent des Angebots wird bei 1,44 Dollar gehalten, was Verkaufsdruck erzeugt. Der CLARITY Act gilt als entscheidender Katalysator.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt interessant?

Das Pepeto-Projekt betreibt einen Exchange mit gebührenfreiem Handel und einer Cross-Chain-Bridge ohne Transferkosten. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde. Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter Pepetoswap.com.