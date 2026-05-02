Das Time Magazine hat das innovative Medizintechnikunternehmen Xenco Medical zu einem der TIME100 Most Influential Companies in the World und zum Gewinner des 2026 TIME100 Impact Award in Health gekürt. Da die TIME100 List als die renommierteste Auszeichnung in Wirtschaft und Technologie gilt, ist es für Unternehmen nach wie vor die größte Ehre, die auf globaler Ebene erreicht werden kann. Die TIME100 Impact Awards werden jedes Jahr an nur fünf Preisträger verliehen. Damit sind sie die seltenste Auszeichnung, die ein Unternehmen erhalten kann, und eine große Anerkennung für transformativen, globalen Einfluss. Xenco Medical wurde von Time als einziger Preisträger des TIME100 Impact Award in Health 2026 ausgezeichnet, was die weltweit führende Rolle des Unternehmens und seinen Einfluss auf das Gesundheitswesen unterstreicht. Laut dem Time Magazine werden in der TIME100 Most Influential Companies-Liste "Unternehmen hervorgehoben, die weltweit einen außergewöhnlichen Einfluss haben". Die von Time vergebene Auszeichnung folgt auf die Wahl von Xenco Medical als 2025 Medical Device/Diagnostics Company of the Year bei den Trailblazer Awards in New York City, als eines der World Most Innovative Companies durch das Fast Company Magazine zum zweiten Mal im Jahr 2025 sowie als Gewinner des 2025 Award for Excellence in Governance and Leadership for Global Challenges des Weltwirtschaftsforums.

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Time Magazine has named pioneering medical technology company Xenco Medical as one of the TIME100 Most Influential Companies in the World and the Winner of the 2026 TIME100 Impact Award in Health.

"Es ist uns eine große Ehre und erfüllt uns mit tiefer Demut, zum Gewinner des TIME100 Impact in Health Award 2026 und zu einem TIME100 Most Influential Company in the World ernannt worden zu sein. Als ein von seiner Mission geleitetes Unternehmen, das unermüdlich daran arbeitet, für möglichst viele Patienten die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, hat diese Anerkennung durch TIME unser Engagement nur noch verstärkt, das Versprechen der Wissenschaft in eine transformative Wirkung auf das Leben unserer Patienten und ihrer Familien zu übersetzen", so Jason Haider, Gründer und CEO von Xenco Medical.

Xenco Medical ist ein Marktführer auf dem Gebiet der Biowissenschaften und hat sich mit seinem bahnbrechenden Portfolio an biomimetischen Implantaten, regenerativen Biomaterialien, chirurgischen Systemen aus Verbundpolymeren sowie einer Reihe wegweisender Softwaretechnologien, die von KI-gestützter therapeutischer Fernüberwachung bis hin zu präoperativen holografischen Operationssimulationen reichen, als Vorreiter für Innovationen etabliert. Die TrabeculeX Continuum-Technologie des Unternehmens ist ein Paradebeispiel für die Mission von Xenco Medical, die Barrieren zu überwinden, die für die Silostruktur der chirurgischen Versorgung charakteristisch sind, da sie das knochenbildende Potenzial seiner regenerativen Biomaterialien mit einer KI-gestützten postoperativen Rehabilitation synergetisch in Einklang bringt. Die von den Prinzipien der Mechanotransduktion inspirierte bahnbrechende Plattform von Xenco Medical versetzt Chirurgen in die Lage, im Verlauf des Knochenumbau-Prozesses Schmerzwerte, die Einhaltung der Rehabilitationsmaßnahmen und die Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit durch KI-gestützte Haltungsanalyse aus der Ferne zu überwachen.

Die Technologien von Xenco Medical haben weltweit einen radikal optimierten, wertorientierten Ansatz im Gesundheitswesen begründet. Durch die Transformation der betrieblichen Effizienz von Einrichtungen des Gesundheitswesens mithilfe seiner optimierten chirurgischen Einweg-Implantatsysteme sowie durch seine logistikorientierten chirurgischen Geräte hat Xenco Medical die Durchlaufzeiten bei Operationen erheblich verkürzt, da keine Sterilisation und Aufbereitung von Implantat- und Instrumentensystemen zwischen den Eingriffen mehr erforderlich ist. Als Vorreiter in der Entwicklung von Technologien, die Auswirkungen auf das gesamte Gesundheitsökosystem haben, hat Xenco Medical einen völlig neuen Weg eingeschlagen, der die wertorientierte Ära im Gesundheitswesen geprägt hat. Die TIME100 Most Influential Companies Edition des Time Magazine ist seit heute weltweit im Zeitschriftenhandel erhältlich.

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