Die LPKF Laser-Aktie ist gestern um rund -12% eingebrochen und hat damit ein deutliches Schwächesignal gesendet. Nach der zuvor starken Rallye gerät das Chartbild nun spürbar unter Druck. Jetzt stellt sich die Frage, ob es sich nur um eine Korrektur handelt oder der Trend kippt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur LPKF Laser & Electronics SE-Aktie Der Kurs der LPKF Laser-Aktie hat in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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