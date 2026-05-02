ZenaTech baut globale Präsenz aus und erschließt neue Märkte

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ZenaTech treibt seine internationale Expansion weiter voran und hat neue Niederlassungen in Seoul und London eröffnet. Damit stärkt das Unternehmen seine Position in den wachstumsstarken Regionen Asien-Pazifik und EMEA. Ziel ist es, neue Kundensegmente zu erschließen und die Basis für weiteres Umsatzwachstum zu verbreitern. Im Fokus stehen die ZenaDrone-Lösungen, das Drone-as-a-Service-Angebot sowie der Enterprise-SaaS-Bereich. Gleichzeitig reagiert das Unternehmen auf die weltweit steigende Nachfrage nach autonomen Drohnenlösungen in zivilen, staatlichen und verteidigungsnahen Anwendungen.

Die Expansion in internationale Märkte mit hoher Dynamik ist ein zentraler Bestandteil der langfristigen Wachstumsstrategie. Durch den Ausbau der Präsenz in mehreren Ländern erschließt sich ZenaTech regulatorisch und wirtschaftlich attraktive Märkte. Die lokale Verankerung erleichtert den Markteintritt und schafft zusätzliche Umsatzchancen. Gleichzeitig wird die Grundlage gelegt, um schneller in kommerziellen Anwendungen, im öffentlichen Sektor und im Verteidigungsumfeld Fuß zu fassen und die eigenen KI-Drohnenlösungen gezielt in internationalen Schlüsselmärkten zu platzieren.

Seoul als operatives Zentrum für Asien-Pazifik

Die Niederlassung in Seoul fungiert als zweiter strategischer Knotenpunkt in der APAC-Region. Dort werden zentrale Funktionen wie Betrieb, Geschäftsentwicklung, Marketing und Unternehmensentwicklung gebündelt. Ziel ist es, das ZenaDrone-Geschäft sowie das Drone-as-a-Service-Modell gezielt voranzutreiben.

Als Grundlage dient die bestehende Fertigungsanlage für Spider-Vision-Sensoren sowie die Geschäftsentwicklungsteams in Taiwan. Südkorea bietet ein attraktives Marktumfeld für autonome Drohnenlösungen. Eine fortschrittliche digitale Infrastruktur, staatliche Investitionen in Smart Cities und Robotik sowie der zunehmende Einsatz unbemannter Systeme in Logistik, Industrie und sicherheitskritischen Bereichen schaffen günstige Rahmenbedingungen.

Die lokalen Teams sollen die regionale Geschäftsentwicklung stärken, Partnerschaften ausbauen und die DaaS-Expansion im gesamten asiatisch-pazifischen Raum beschleunigen. Damit erhöht ZenaTech seine operative Nähe zu einem der dynamischsten Technologiemärkte weltweit.

London als Brückenkopf für die EMEA-Region

Parallel dazu baut ZenaTech seine Präsenz in Europa mit dem Standort London aus. Dort sind die SaaS-Tochter Othership, EMEA-Betriebsteams sowie Einheiten der regionalen Zentrale in Dublin angesiedelt. Die Teams verantworten zentrale Funktionen wie Produktmanagement, Vertrieb, Marketing und kreative Dienstleistungen.

London bietet direkten Zugang zu internationalen Konzernen, deren Hauptsitzen sowie zu politischen Entscheidungsträgern und Organisationen des öffentlichen Sektors. Diese Nähe erleichtert die Positionierung der eigenen Lösungen und unterstützt die Marktdurchdringung in kommerziellen und staatlichen Anwendungsfeldern.

Die strategische Präsenz in der britischen Metropole stärkt die Sichtbarkeit der Marke und schafft eine Plattform für weiteres Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und Afrika.

Globale Struktur als Fundament für skalierbares Wachstum

Mit den neuen Standorten treibt ZenaTech den Aufbau einer international ausgerichteten Betriebsplattform voran. Diese soll ein skalierbares und margenstarkes Wachstum der ZenaDrone- und DaaS-Lösungen ermöglichen. Die lokale Präsenz in Seoul und London verbessert die Marktdurchdringung, stärkt Kundenbeziehungen und bringt das Unternehmen näher an die Endnutzer.

Die Investitionen zahlen darauf ein, die steigende globale Nachfrage zu bedienen und zusätzliche wiederkehrende Umsatzquellen zu erschließen. Gleichzeitig wird der internationale Expansionskurs diszipliniert fortgesetzt, um den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-setzt-seinen-internationalen-expansionskurs-mit-der-eroeffnung-neuer-niederlassungen-in-suedkorea-und-im-vereinigten-koenigreich-fort/5115803/

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Enthaltene Werte: CA98936T2083