Anzeige / Werbung

Uran-ETFs erklärt: Vom Nischenmarkt zum Investment-Trend 2026?

Der Uranmarkt rückt zunehmend in den Fokus von Investoren - und das aus gutem Grund: Der weltweite Ausbau der Kernenergie, der steigende Bedarf an grundlastfähigem Strom sowie strukturelle Angebotsengpässe sorgen für ein spannendes Marktumfeld. In Zeiten von Dekarbonisierung und wachsendem Energiebedarf gewinnt Uran als strategischer Rohstoff wieder an Bedeutung. Damit entwickelt sich ein ehemals kaum beachteter Nischenmarkt zunehmend zu einem relevanten Investmentthema, auch für Privatanleger in Europa.

In unserem rund 30-minütigen Webinar erhalten Sie einen kompakten und praxisnahen Überblick über die wichtigsten Investmentmöglichkeiten im Uransektor - insbesondere über ETFs und ETCs. Sie erfahren, wie diese börsengehandelten Produkte funktionieren, worin die Unterschiede liegen und wie Sie ohne Einzelaktien gezielt am Uranmarkt partizipieren können. Anhand konkreter Beispiele zeigen wir Chancen, Risiken und Einsatzmöglichkeiten im Portfolio auf - sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anleger, die ihr Depot um einen wachstumsorientierten Rohstoffbaustein erweitern möchten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Fragen können auch in der nächsten Sendung im Mai direkt im Webinar gestellt werden. Hier geht es zur Anmeldung.

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien, ETFs & Co.: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.