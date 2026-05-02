© Foto: Seth Wenig/AP/dpaEin gleichmäßig auf vier Anlageklassen verteiltes Portfolio erzielt gerade die beste Jahresrendite seit der Großen Depression - und stellt dabei das klassische 60/40-Depot in den Schatten.Wer in diesem Jahr nichts riskieren wollte, liegt vorn. Ein Portfolio, das zu gleichen Teilen auf Aktien, Anleihen, Cash und Rohstoffe setzt, steuert laut einer Analyse von Bank of America auf einen Jahresgewinn von rund 26 Prozent zu. Das wäre die stärkste Performance dieser Strategie seit 1933, dem Jahr, in dem die Weltwirtschaftskrise ihren Tiefpunkt durchschritt. BofA-Chefstratege Michael Hartnett hatte das Konzept bereits im Januar unter dem Namen "Sleep like a baby"-Portfolio vorgestellt - als …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE