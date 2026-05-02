Künstliche Intelligenz treibt Wirtschaft und Börsen an. Doch die DZ Bank warnt nun: Hohe Investitionen, knappe Energie, fehlende Chips und Bürokratie könnten den Boom ausbremsen. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 hat Künstliche Intelligenz (KI) Wirtschaft und Kapitalmärkte stark verändert. Die Analysten der DZ Bank sehen darin keinen kurzfristigen Modetrend, sondern einen echten Wachstumsimpuls. Gleichzeitig warnen sie vor hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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